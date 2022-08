Rappel des Kia EV6 à cause d’un risque d’accident en stationnement : pensez à bien serrer le frein à main

Kia annonce le rappel, en France, de 3 460 voitures électriques, plus précisément des EV6. En cause : un risque d'accident en stationnement si le frein à main n'est pas correctement engagé.

Sur les voitures électriques et les voitures thermiques à boîtes de vitesse automatique, le mode parking permet de se passer d’un frein à main. Dans la pratique, de nombreux automobilistes se contentent de passer la voiture en mode P (parking) afin que le moteur bloque les roues motrices, sans avoir recours au frein à main. Ce dernier propose une sécurité supplémentaire en appliquant les freins pour être sûr que la voiture ne puisse pas se déplacer lorsqu’elle est garée. Un souci logiciel avec la Kia EV6 nous rappelle que le frein à main peut parfois être plus utile qu’il n’y paraît.

Rappel de 3 460 Kia EV6 pour un risque d’accident

En effet, Kia France nous apprend qu’un rappel est actuellement en cours dans l’hexagone. Au total, 3 460 Kia EV6 font l’objet de ce rappel. En cause : le sélecteur de vitesse (marche avant, parking, neutre et marche arrière) qui peut désenclencher le mode parking sans prévenir, passant alors la voiture en roue libre. Si la voiture est garée en pente, les conséquences peuvent être fâcheuses, puisque si le frein à main électrique n’est pas engagé, la voiture pourrait créer un accident.

La marque coréenne a déjà trouvé la solution. Si vous êtes concernés par le rappel (voiture produite entre le 17 juillet 202 et le 2 mai 2022), il faudra tout simplement se rendre dans une concession pour mettre à jour le logiciel SCU. La durée d’intervention est estimée à 30 minute et sera bien évidemment prise en charge par le constructeur. La marque précise qu’à ce jour, aucun accident n’a été rapporté en France. Les véhicules produits après le 2 mai 2022 ne sont pas soumis au rappel.

Un conseil : enclenchez votre frein à main à chaque stationnement

Si vous êtes concernés par ce rappel et que la mise à jour n’a pas encore été effectuée, nous vous recommandons de bien penser à activer le frein à main électrique à chaque fois que vous passez en mode parking. En effet, la Kia EV6 ne serre pas automatiquement le frein à main lors de la coupure du contact. Mais il est possible que le bug désactive également le frein à main électrique. Nous avons contacté Kia France pour en savoir plus et mettrons à jour l’article en cas de nouvelles informations.

Pas de mise à jour OTA à distance

Contrairement à sa cousine Ioniq 5 de chez Hyundai, la Kia EV6 ne peut pas encore recevoir de mises à jour OTA (over-the-air), à distance. Cela devrait être le cas dans les mois à venir, mais uniquement pour le système d’info-divertissement, comme c’est le cas pour son homologue Ioniq 5. Dommage puisque d’autres constructeurs proposent des mises à jour OTA pour le système entière (à l’image de Tesla ou plus récemment Volkswagen) permettant d’éviter de se rendre à l’atelier.

