Kia EV6 : découvrez son design intérieur aussi spacieux qu’épuré

Prévu pour la fin du mois de mars, l’événement qui révélera tous les détails du crossover électrique Kia EV6 se fait attendre. Le constructeur a donc choisi de communiquer au compte-gouttes les informations sur son futur véhicule, pour nous tenir en haleine. Aujourd’hui, on découvre l’intérieur comme l’extérieur, sans zone d’ombre.

Nous vous en avions parlé la semaine dernière, le Kia EV6 sera le prochain véhicule de la marque à être dévoilé avant le deuxième trimestre de cette année. La fin du mois approche, et le constructeur coréen nous gâte avec quelques clichés astucieusement choisis.

Pour aller plus loin

Kia EV6 : le crossover électrique commence à se révéler juste avant son annonce

Un intérieur spacieux

Si les caractéristiques détaillées du Kia EV6 sont encore un mystère, le design est désormais connu. À l’intérieur, Kia a été assez bavard sur les technologies embarquées.

Selon le constructeur, l’un des éléments les plus impressionnants de l’intérieur sera le nouvel écran incurvé de l’infodivertissement (AVN – audio visual and navigation). Les éléments de langage de l’écran incurvé et de la planche de bord fine permettent de bénéficier d’une excellente habitabilité.

Depuis le volant jusqu’au centre de la voiture, on peut voir tous les détails relatifs au véhicule et à son environnement : vitesse, autonomie, navigation. Sur la partie plus à droite, accessible même pour le passager avant, les contrôles de lecture des médias seront visibles. D’après Kia, cela permet une expérience immersive pour le conducteur, tout en faisant appel à un minimum de boutons physiques.

On retrouve en effet quelques boutons avec retour haptique sous l’écran central pour contrôler notamment la climatisation. En-dessous, dans le prolongement de l’accoudoir central, une console avec quelques rangements vient compléter cet intérieur minimaliste, mais fonctionnel.

Toujours dans une optique d’espace à bord, Kia indique que les sièges sont fins et légers, au design contemporain et fabriqués avec des plastiques recyclés.

L’aérodynamique au rendez-vous

D’après le fabricant, l’extérieur du EV6 a été pensé avec l’aérodynamique en tête, dès le début. Les chiffres ne sont pas encore communiqués, donc nous ne pouvons pas vérifier où se situera cet EV6 par rapport aux autres références électriques de la catégorie.

L’extérieur du Kia EV6 // Source : Kia L’extérieur du Kia EV6 // Source : Kia L’extérieur du Kia EV6 // Source : Kia

On retrouve tout de même les lignes classiques d’un crossover, mais on peut remarquer l’attention au détail que constituent les poignées de portes affleurantes, à la manière de ce que propose Tesla sur l’ensemble de sa gamme, ou plus récemment Ford avec la Mustang Mach-E.

Pour aller plus loin

Ford dévoile la Mustang Mach-E électrique : nos photos, ses caractéristiques et ses prix

D’ici deux semaines aura lieu l’événement qui révélera tous les détails manquants de l’EV6, qui devrait répondre aux questions les plus importantes qui restent en suspens : l’autonomie, le prix et la disponibilité.