On commençait à se demander quand est-ce que le Lenovo Z6 allait arriver. Le futur smartphone chinois se fait désirer alors que ses variantes ont déjà été annoncées. Mais on a enfin plus d’informations à se mettre sous la dent.

Ça va faire 2 mois que le Lenovo Z6 Pro a été annoncé, on s’est donc dit que le Z6 classique allait être annoncé dans les semaines voire les jours qui viennent. On aura eu quelques jours plus tard le Z6 Youth et pas de Z6 normal.

Mais il approche enfin, en début de mois, Chang Cheng, vice-président de Lenovo, avait montré le smartphone avec une photo de son dos. Cette fois-ci, il le tease une nouvelle fois sur Weibo avec l’annonce de son SoC : le Snapdragon 730.

Plus performant qu’un Snapdragon 845

Le Snapdragon 730 est le SoC milieu de gamme de la marque américaine. Il est construit avec la même architecture que le 855 mais avec des composants différents ce qui le rend un peu moins puissant. Avec lui, le Lenovo Z6 se place bien un petit cran en dessous du Z6 Pro qui profitera bien de ce Snapdragon 855.

Lenovo cite même Geekbench en précisant que le 730 est plus performant que le Snapdragon 845, le SoC haut de gamme de l’année dernière. Il devrait également intégrer un mode « Game Turbo » et une intelligence artificielle dédiée à la photo améliorée.

On ne sait rien d’autre sur le smartphone, niveau mémoire vive, mémoire interne etc. On peut imaginer que la RAM tournera entre 6 et 8 Go et le stockage interne à 128 Go.

Niveau design aussi les informations se font rares, mais on devrait avoir un design entre le Z6 Youth et le Z6 Pro.

Z6 Youth Z6 Pro

L’annonce officielle du smartphone devrait donc arriver dans les prochaines semaines.