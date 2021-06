Tapis de charge sans fil, webcams, souris verticale… Lenovo lance des accessoires à gogo pour ses PC

Pour accompagner ses nouveaux PC, Lenovo dévoile une multitude d’accessoires pour faciliter le travail notamment hybride, entre bureau et domicile. Parmi tous ceux-là, la nouvelle gamme Lenovo Go s’enrichit de quelques trouvailles intéressantes pour la productivité et pour votre confort.

Le Mobile World Congress est en approche et Lenovo en profite pour poser ses nouveaux jalons. Le fabricant a dévoilé ce mercredi une nouvelle gamme d’ordinateurs ThinkPad avec des processeurs AMD pour la toute première fois.

Et pour accompagner le tout, la marque chinoise n’oublie pas de faciliter la nouvelle vie en télétravail avec de nombreux accessoires pour travailler sereinement et notamment des webcams.

Lenovo Go, la gamme d’accessoires ultime

Intronisée le mois dernier, la gamme Lenovo Go ajoute déjà de nouveaux accessoires. Elle vise à enrichir et améliorer les conditions de travail en proposant un large éventail de produits, de la souris au powerbank en passant par des écouteurs avec réduction active de bruit ou des claviers plus ergonomiques.

Mais elle mise surtout sur la nouvelle flexibilité des utilisateurs qui utilisent autant un PC portable qu’un dispositif de bureautique fixe. Pour les adeptes du multitâche, Lenovo a notamment une souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go (59,99 euros — courant juin). Elle peut ainsi être couplée à trois appareils et basculer de l’un à l’autre d’un clic. Mais il existe également un modèle de souris sans fil USB-C (39,99 euros — courant juin) avec trois mois d’autonomie, ou encore la Lenovo Go Souris Verticale sans fil (49,99 euros dès août) pour miser sur une position naturelle afin de réduire les tensions dans l’avant-bras.

De même, les claviers se font plus ergonomiques pour s’adapter à la morphologie du corps humain. Le Clavier divisé sans fil Lenovo Go (Clavier divisé sans fil – 89,99 euros dès septembre) suit la position naturelle des mains pour la saisie avec une inclinaison négative pour réduire la tension sur les poignets et les paumes des mains reposent sur le revêtement en liège. Et si vous n’avez besoin que d’un clavier numérique sans fil à ajouter à votre PC Lenovo, il est annoncé pour septembre à 49,99 euros.

Du côté des bonnes trouvailles, on aime beaucoup le système de recharge sans fil pour ceux qui ne veulent pas toujours s’encombrer de l’alimentation de leur PC. Si vous profitez d’un port USB-C sur votre appareil de 13 ou 14 pouces, vous pouvez opter pour le Kit de recharge sans fil Lenovo Go USB-C (139,99 euros dès septembre). Il va recharger votre PC (jusqu’à 65 W) par induction, avec une solution brevetée signée Energysquare, une startup française qui a conçu un tapis de recharge par induction. Ce kit sans fil est composé d’une barrette de charge à fixer sous votre ordinateur et à brancher en USB-C. Vous n’aurez ensuite plus qu’à poser votre PC sur le tapis de charge.

Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit // Source : Lenovo Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit // Source : Lenovo Le Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit permet de charger son PC par induction // Source : Lenovo

Une webcam aimantée qui mise sur un son clair

En 2021, les visioconférences ont la cote et il est donc plus important que jamais de bien voir et bien entendre. Pour utiliser pleinement ses PC et moniteurs, Lenovo dégaine donc sa propre webcam. La LC50 Modular. Elle se connecte en USB et se fixe magnétiquement sur le rebord haut de l’écran pour pouvoir se positionner où vous voulez.

Elle est Full HD 1080p, dispose d’un cache de sécurité si vous ne voulez pas être filmé et d’un voyant LED rouge pour signifier qu’elle est activée. Elle mise également sur la qualité audio et vidéo avec deux micros avec réduction de bruit. La LC50 pourra ainsi capter votre voix clairement jusqu’à 2 m de distance de l’écran auquel elle est reliée.

Elle embarque aussi un zoom numérique x4 pour permettre d’être plusieurs face à la caméra comme seul à discuter (champ de vision de 90°). La LC50 fonctionne aussi bien sur PC Windows que sur Mac et Android.

Pour monter en gamme, Lenovo a aussi présenté la ThinkVision MC50, une seconde webcam facile à installer avec une sécurité renforcée. Elle diffuse également en 1080p avec un champ de vision de 90°. Elle reprend d’ailleurs les principales autres caractéristiques de la LC50 avec ses deux micros ANC et son cache de confidentialité.

Mais elle y ajoute quelques possibilités pour des réunions en vidéo comme la possibilité de s’incliner de -45° à 225° latéralement, -30°/+30° verticalement. Elle dispose par ailleurs d’un système sécurisé pour rester fixée à l’écran auquel elle est attachée en USB à l’aide d’une sorte de cadenas avec une clé pour la désinstaller.

Aucune date de disponibilité ni prix n’ont été communiqués par la marque pour les deux produits.