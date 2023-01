TV Oled transparent de LG : ne perdez pas espoir, mais soyez patient

Le téléviseur Oled transparent de LG serait toujours d'actualité, mais la marque ne chercherait pas à commercialiser un tel produit avant 2024, au plus tôt.

Un téléviseur avec une belle dalle fait toujours son petit effet dans la pièce du logement où il est situé. Cependant, d’aucuns vous diront que lorsque l’écran est éteint, ce large rectangle noir peut faire tache dans la décoration. C’est en partie avec cette problématique en tête que LG Display dévoilait en 2021 un téléviseur Oled transparent.

Ce prototype de 55 pouces reprenait les bases de l’onéreux téléviseur enroulable LG Signature Oled R, mais avec un écran transparent. Ce projet est dans toujours dans les tuyaux du côté du constructeur sud-coréen, mais d’après les informations du média The Elec, une version finalisée et commercialisable de l’appareil ne pourrait voir le jour qu’à partir de 2024, au plus tôt.

Pas encore de production en masse

La filiale LG Display aurait pourtant déjà poussé le projet auprès de sa maison mère, mais en raison d’un ralentissement marqué de la demande en produits électroniques observé dans le monde, la sortie d’un tel modèle ne serait pas envisageable en 2023.

The Elec avance d’ailleurs le fait que pour un lancement en 2023, la production en masse aurait dû être enclenchée dès le second semestre de 2022. Or, aucune initiative de ce genre n’a été observée.

Rappelons que, de son côté, Xiaomi commercialise déjà le Mi TV Lux Transparent Edition. LG ne serait donc pas le premier à se lancer sur ce marché. En attendant, au CES 2023, le fabricant a montré ses écrans flexibles censés révolutionner les voitures électriques.

