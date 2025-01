Les TV LG sont désormais compatibles avec l’éclairage Philips Hue, et c’est très cool

Après Samsung, c’est au tour de LG de s’ouvrir à l’écosystème Hue en rendant ses téléviseurs connectés compatibles avec l’application Hue Sync. Celle-ci permet de synchroniser les lumières connectées de Philips avec ce qui se passe à l’écran, sans avoir besoin d’un boîtier supplémentaire.

L’application Hue Sync débarque sur webOS 24 // Source : Signify

Associer l’éclairage d’une pièce avec un téléviseur n’est pas vraiment une nouvelle idée. Entre les fabricants qui intègrent des bandes LED directement derrière leurs appareils, et ceux qui proposent des solutions tierces, on commence à avoir l’embarras du choix dans ce domaine. À ce jeu, Philips s’est imposé comme une référence, puisqu’en plus de ses téléviseurs Ambilight, l’entreprise propose son excellente Sync Box, capable de contrôler plusieurs appareils Philips Hue pour obtenir des effets lumineux très immersifs.

Cependant, ce boîtier n’est pas des moins onéreux (il coûte actuellement près de 350 euros sur le site de Philips), et il peut ainsi rapidement se retrouver au bas de la liste de souhaits des utilisateurs intéressés.

Heureusement, il existe une solution plus abordable : l’application Hue Sync. Mieux encore, elle n’est plus seulement compatible avec les téléviseurs de Samsung, puisqu’elle doit arriver sur les modèles de LG vers le printemps 2025, selon Hueblog.

Une solution moins chère qu’une Sync Box, mais tout de même payante

Hue Sync permet de connecter directement un téléviseur compatible à un maximum de 10 luminaires Philips Hue. Ceux-ci peuvent alors se synchroniser avec les images affichées à l’écran, qu’il s’agisse d’un film, d’un programme télévisé ou d’un jeu vidéo. L’application est capable de supporter différents formats HDR, et comme la Sync Box, elle pourra fonctionner avec des flux vidéo allant jusqu’à 8K.

Pour l’instant, seuls les téléviseurs LG compatibles avec webOS 24 pourront bénéficier de Hue Sync, ce qui inclut de nombreux modèles lancés en 2024. Mais, comme le rappelle Hueblog, des appareils commercialisés à partir de 2022 pourraient également être concernés, du moins lorsqu’ils recevront la nouvelle version du système d’exploitation de la marque.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures TV LG en 2025 ?

Seule ombre au tableau : Hue Sync n’est pas gratuite. Sur les téléviseurs Samsung, elle est disponible à l’achat pour 130 euros, ou via un forfait de 2,99 euros par mois sans engagement. Cette dernière option est d’ailleurs préférable dans certains cas, car la licence de l’application n’est liée qu’à un seul téléviseur. Ainsi, un changement d’appareil nécessitera de sortir sa carte bleue, alors que l’abonnement permet d’utiliser l’application sur n’importe quelle TV compatible.

Pour aller plus loin

Philips Hue Sync pour apporter l’Ambilight sur vos téléviseurs Samsung grâce à une app hors de prix

Il n’y a pas de raison que le son de cloche soit différent chez LG. À moins que, dans un monde idéal, le grand concurrent de Samsung et Signify (qui commercialise les appareils Philips Hue) nous proposent une petite réduction pour le lancement de Hue Sync sur webOS. 🤞