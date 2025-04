Les TV LG aimeraient vous surveiller pendant un film pour mieux vous vendre des produits

Et si votre téléviseur devenait un peu trop intrusif ? LG s’associe à une entreprise d’IA pour décrypter vos émotions… et vous envoyer des pubs sur mesure. De quoi rendre le visionnage de Stranger Things aussi personnalisé que votre fil d’actu.

Smart TV LG NanoCell AI NANO82 4K // Source : LG

En plus d’afficher de la publicité même lorsque vous ne regardez pas la TV, LG compte vraisemblablement révolutionner les annonces sur ses téléviseurs en intégrant une technologie d’analyse des émotions et des comportements des téléspectateurs. En partenariat avec Zenapse, une plateforme SaaS spécialisée en marketing, le géant coréen utilisera l’IA pour segmenter les utilisateurs de webOS en catégories hyper-spécifiques, basées sur leurs traits psychologiques et leurs habitudes de consommation. Objectif : diffuser des annonces ciblées, capables de toucher les spectateurs au cœur.

Concrètement, Zenapse déploiera sa solution ZenVision, capable d’analyser le contenu regardé (scénario, émotions du film/série) et les comportements des utilisateurs (recherches, temps de visionnage). Combinées aux données de reconnaissance automatique de contenu (ACR) des TV LG, ces infos permettront de classer les spectateurs dans des segments comme « planificateurs émotionnels », « ambitieux axés objectifs », ou « adeptes du bien-être ».

Une segmentation psychographique inédite

Contrairement au ciblage démographique (âge, lieu, revenu), Zenapse mise sur des critères psychologiques : valeurs personnelles, centres d’intérêt, attitudes. Par exemple, la catégorie « impact positif & environnement » visera les écolos engagés, tandis que « argent & économie » ciblera les gestionnaires rigoureux. Les annonceurs pourront ainsi adapter leurs messages pour résonner émotionnellement, comme l’explique le site de Zenapse : « Plus l’interaction avec le contenu grandit, plus notre compréhension du consommateur s’affine ».

LG prévoit d’intégrer ces pubs personnalisées sur l’écran d’accueil de webOS, les chaînes gratuites (FAST), et d’autres zones de l’OS. Avec 200 millions de téléviseurs LG en circulation et une présence dans 35 % des foyers américains, le potentiel est énorme. D’après LG, le marché de la publicité sur TV connectée devrait passer de 24,6 milliards de dollars en 2023 à 40 milliards en 2027.

Si LG promet des annonces « moins agaçantes » grâce à ce ciblage émotionnel, les questions de confidentialité persistent. L’utilisation des données ACR et des comportements viewers soulève des inquiétudes, même si le géant assure respecter les régulations. Pour l’heure, LG et Zenapse gardent le silence sur les mécanismes de désactivation ou les options de consentement.