LG imagine un potager connecté à coller à son frigo

LG présentera au CES 2020 un nouveau produit nommé Column Garden. Il s'agit d'un potager connecté sous la forme d'une colonne encastrable dans sa cuisine.

Cela fait désormais plusieurs années que l’on nous vend des potagers connectés d’intérieur, ce que l’on appelle un potager urbain. La promesse est la même : vous pourrez obtenir une petite production de produits frais, fines herbes, aromates, et bien sûr des légumes, sans avoir d’extérieur et sans y consacrer du temps. La technologie permet d’automatiser l’éclairage et l’arrosage, il ne reste plus qu’à se servir. Enfin, en théorie.

LG Electronics a été encore plus loin avec le LG Column Garden, ce potager est une colonne encastrable qui aura sa place dans la cuisine près du frigo ou du congélateur. En plus de la lumière et de l’arrosage, ce potager permet également de réguler la circulation de l’air à l’intérieur. Cette technologie empêche la croissance des algues et inhibe les odeurs désagréables.

Une application pour smartphone aide les utilisateurs à gérer et surveiller leurs plantes, avec des conseils utiles à chaque étape du processus pour garantir une récolte réussie à chaque fois. LG a également prévu des paquets de semences tout-en-un contenant des graines, de la tourbe et de l’engrais sont fournis, avec 20 variétés différentes, y compris de la laitue, de la roquette, de la chicorée et du basilic.

Pas sûr que ce potager connecté soit commercialisé, cela ressemble davantage à une démonstration technologique des avancées de LG. L’année dernière, nous avions découvrir une micro-brasserie connectée pour faire de la bière chez soi.

Pour aller plus loin

Voici la première micro-brasserie connectée pour fabriquer sa...

Personnellement, je trouve que cela fait beaucoup de technologies (et donc de déchets) pour des rendements qui ne devraient pas être suffisants pour nourrir une famille, sans parler de la consommation énergétique nécessaire pour faire fonctionner ce potager. La démonstration technologique est intéressante, mais je ne la vois que dans un vaisseau spatial ou sur Mars.