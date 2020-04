LG dévoile les caractéristiques de son Velvet à trois semaines de son annonce

LG a donné plus de détails sur les caractéristiques de son futur LG Velvet. Le smartphone profitera ainsi d'un écran de 6,8 pouces et permettra également la capture de sons en ASMR.

Il y a une semaine, LG nous partageait le design de son prochain smartphone haut de gamme, le LG Velvet. Un smartphone au design attrayant avec trois appareils photo au dos qui sont complètement intégrés dans la coque, et avec une fine encoche en façade.

Ce mardi, le constructeur coréen est allé plus loin dans la découverte de son prochain téléphone, puisqu’il a partagé sur son blog coréen les caractéristiques du smartphone. On peut ainsi y lire à nouveau que le LG Velvet sera équipé non pas du Snapdragon 865, la puce la plus puissante de Qualcomm, mais du Snapdragon 765. Un choix similaire à celui qui semble avoir été opéré par Google ou Nokia afin de maîtriser les coûts de leurs prochains appareils. Le smartphone sera également doté d’une batterie de 4 300 mAh et, Snapdragon 765 oblige, compatible 5G.

Un mode d’enregistrement en ASMR

Du côté de l’écran, LG annonce que le Velvet profitera d’une dalle de 6,8 pouces avec un ratio particulièrement allongé au format 20,5:9. Une autre particularité concerne l’audio, puisque le smartphone disposera de haut-parleurs stéréo, mais intégrera un mode d’enregistrement en ASMR. Il sera également possible de réduire les bruits ambiants lorsque vous filmez afin de retirer par exemple le bruit du vent.

Concernant la photo, ce sont donc trois appareils photo qui sont positionnés au dos du LG Velvet, avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module pour le mode portrait de 5 mégapixels. Malheureusement, le zoom optique ne semble donc pas être de la partie.

Le LG Velvet sera officiellement présenté en long, en large et en travers le 11 mai prochain. C’est à cette date qu’on devrait également connaître le prix du smartphone. Rappelons néanmoins que LG a annoncé l’an dernier la fermeture de sa division smartphones en France. Il y a donc peu de chance de pouvoir retrouver le téléphone dans l’Hexagone à sa sortie.