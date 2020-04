LG Velvet : on découvre le nouveau design qui sonne la fin des LG G

LG a levé les voiles sur le Velvet. Il nous intéresse car il marque la fin de plus de sept années de smartphones connus sous le nom de "LG Gx". Nouveau design et choix surprenant concernant la puce Snapdragon.

LG vient de livrer les codes et les caractéristiques de son nouveau Velvet, que l’on évoquait la semaine dernière. LG Electronics est en net recul dans le monde entier, la division mobile s’est même retirée du marché français début 2019. Ce LG Velvet est censé remplacer à terme la gamme LG G, qui a été pendant plusieurs années le fer de lance de la marque coréenne. Ce téléphone est d’ailleurs désigné comme le G9 par de nombreux médias, mais LG assure qu’elle en a terminé avec les désignations alphanumériques et que ce smartphone signe un vrai changement.

Premier constat : ce smartphone est le flagship de LG et il ne possède pas la puce la plus chère de Qualcomm, le Snapdragon 865. Au lieu de cela, il intègre le SoC Snapdragon 765. Cette puce devrait être très présente cette année, les rumeurs évoquent sa présence sur les haut de gamme de chez Nokia et même de chez Google. Le LG Velvet est compatible avec la 4G+ mais aussi la 5G, grâce au modem Snapdragon X52 intégré directement. Ce SoC S765 est une solution plus efficace que le Snapdragon 865, qui n’est pas une puce tout-en-un, néanmoins elle reste moins puissante et la 5G ne sera pas aussi rapide. En effet, la 5G du S765 atteint 3,8 Gbps, tandis que le modem séparé du S865 peut théoriquement atteindre un débit de 7,5 Gbps. Enfin, théoriquement, car cela dépend évidemment des antennes 5G qui vous entourent.

Les objectifs sont intégrés discrètement

Revenons au design de ce LG Velvet, qui est l’aspect le plus intéressant de ce smartphone. L’arrière est assez atypique, la plupart des constructeurs intègrent les caméras dans un bloc rectangulaire ou carré. Ici, les caméras se détachent légèrement dans ce que LG nomme le « Raindrop » : les objectifs sont intégrés discrètement et verticalement, sous la vitre arrière et sans dépasser du corps.

On remarque également le design « 3D Arc », une solution pour rendre symétriques les deux faces du smartphone avec la même courbure des bords latéraux (comme chez OnePlus et Samsung).

La vidéo met en évidence également l’encoche en U et des bordures relativement minces. Le LG Velvet sera disponible en quatre coloris : noir, blanc, vert et ce qui ressemble à du rouge / orange qui change de couleur en fonction de l’éclairage. Le bord inférieur du téléphone intègre le haut-parleur inférieur, ce qui est pratique quand on tient le téléphone en mode paysage, on retrouve également un port USB-C et une prise casque. Pour l’heure, on ignore encore les caractéristiques complètes du téléphone, comme sa diagonale d’écran ou l’usage des différents appareils photo.

On ne sait pas non plus à quel prix le smartphone sera commercialisé dans le monde.

Évidemment, ce Velvet ne signe pas le grand retour de LG Mobile en France, néanmoins nous espérons qu’il donne un nouveau souffle au groupe coréen. Le retour de LG Mobile en Europe signifierait davantage de concurrence face aux groupes chinois, pour une marque qui a déjà fait ses preuves depuis plus de 10 ans.