Marshall lance un casque et des écouteurs au design rock et à prix accessible

Marshall a lancé ce jeudi deux nouveaux produits audio nomades au prix plutôt intéressant, le casque Marshall Major V et les écouteurs Marshall Minor IV.

Désormais à la fois en charge des amplificateurs et des casques et écouteurs estampillés Marshall, le constructeur Zound Industries a présenté ce mardi ces nouveaux produits audio nomades sous la marque emblématique londonienne. Deux produits ont ainsi été lancés, le nouveau casque audio Bluetooth Marshall Major V ainsi que les écouteurs sans fil Marshall Minor IV.

Un casque Marshall Major V léger et pliable

Du côté du casque Marshall Major V, Zound Industries ne réinvente pas la route et s’appuie à nouveau sur le design emblématique de ses casques audio, reprenant en grande partie les codes des amplis de la marque, avec notamment une texture grippée à l’extérieur des oreilles et un arceau en similicuir. Le casque Marshall Major V profite en outre de transducteurs dynamiques de 40 mm. Rappelons qu’il s’agit ici d’un casque supra-auriculaire dont les coussinets viennent donc reposer sur le pavillon auriculaire et non pas autour. Le casque a cependant le mérite d’être plutôt compact, léger (186 grammes) et pliable.

Le nouveau casque Marshall Major V profite par ailleurs d’un bouton personnalisable pour accéder à l’assistant vocal ou à l’égaliseur. Cependant, il est important de noter que le Major V ne profite pas de la réduction de bruit active. On appréciera cependant la compatibilité avec la norme Bluetooth LE Audio.

Enfin, concernant l’autonomie, le Major V peut être utilisé pendant 100 heures consécutives et, fait rare pour un casque audio, profite également d’une compatibilité avec la charge sans fil par induction en plus de la connectique USB-C.

Des écouteurs Marshall Minor IV au format AirPods

En plus du casque Major V, Marshall a également dévoilé, ce mardi, ses nouveaux écouteurs Minor IV. Il s’agit ici d’écouteurs au format ouvert, à la manière des AirPods 3 d’Apple, dotés de transducteurs de 12 mm de diamètre. Zound Industries précise cependant avoir revu le design des écouteurs pour les rendre plus confortables que les Minor III, tout en les rendant étanches à la pluie.

Les écouteurs Marshall Minor IV // Source : Marshall Les écouteurs Marshall Minor IV // Source : Marshall

Les écouteurs ne profitent cependant pas non plus de réduction de bruit active, mais embarquent bien une compatibilité Bluetooth LE Audio. Concernant l’autonomie, comptez sur sept heures pour les écouteurs seuls et jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge.

Prix et disponibilité des Marshall Major V et Minor IV

Le casque Marshall Major V est affiché au prix de 149 euros tandis que les Marshall Minor IV sont proposés au tarif de 129 euros.