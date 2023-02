Pourquoi la voiture électrique va tuer les breaks, coupés et cabriolets chez Mercedes ?

Il va y avoir du ménage dans la gamme Mercedes. En effet, pour financer la recherche et le développement concernant la voiture électrique, le constructeur prévoit de faire du tri dans sa gamme, réduisant ainsi le nombre de modèles de 33 à seulement 14 d'ici les prochaines années. Les breks, les coupés et les cabriolets passeraient presque tous à la trappe.

Il y a plusieurs mois, Mercedes a présenté sa stratégique à long terme, notamment pour ses voitures électriques, mais aussi pour l’ensemble de sa gamme qui, de toute manière, va peu à peu basculer vers le tout électrique à l’exception de quelques produits.

Avec cette nouvelle stratégie, Mercedes visera à être plus rentable, plus haut de gamme, mais Mercedes n’avait pas forcément expliqué par quel moyen il allait passer. Aujourd’hui, tout semble plus clair, puisque le constructeur étoilé va opérer un sacré manage dans sa gamme. Terminée la gamme tentaculaire visant à occuper chaque recoin du marché, chez Mercedes, on va désormais s’orienter vers les produits les plus rentables.

Une gamme qui va se réduire comme peau de chagrin

Comme l’indiquent nos confrères de Car and Driver, sur les 33 silhouettes qui composent aujourd’hui la gamme en Europe et aux États-Unis, il n’en restera plus que 14 d’ici les prochaines années. Et quelles seront les principales victimes ? Les coupés, les cabriolets et les breaks, à savoir les modèles qui font aujourd’hui le moins de volumes de vente.

« En fin de compte, nous n’avons tout simplement pas besoin de breaks ou de modèles coupés qui sous-performent pour augmenter les volumes », a déclaré un membre de l’équipe stratégique de Mercedes-Benz à Car and Driver. « Les éléments les plus essentiels des voitures de luxe contemporaines durables sont l’espace et le temps… C’est notre priorité numéro un – pas un autre style de carrosserie sophistiqué, un modèle qui ne fonctionne qu’en Europe, ou un dernier coup d’épée dans l’eau sur un segment mourant. »

D’une manière générale, c’est bien ce qu’il en ressort de la gamme Mercedes EQ aujourd’hui. Mercedes ne propose que des berlines, des compactes et des SUV, plutôt orientés très haut de gamme pour leur segment. Les coupés, breaks et cabriolets n’ont pas leur place. Ainsi, les modèles orientés « plaisir » vont peu à peu disparaître, ou se rationaliser. Par exemple, les coupés et cabriolets Classe C et Classe E ne feront plus qu’un modèle d’ici quelques mois avec la future Mercedes CLE, mais qui ne sera pas électrique.

Vers des modèles électriques de plus en plus performants

Les breaks devraient disparaître d’ici la fin de la décennie chez Mercedes. Est-ce qu’il y aura tout de même une alternative 100 % électrique ? Peut-être, d’autant plus que tous n’ont pas abandonné ce segment, Volvo par exemple compte bien lancer, après les SUV et les berlines, des breaks électriques.

L’argent économisé pour le développement de ces modèles moins rentables sera redistribué pour la recherche et le développement de la partie électrique. Ainsi, Mercedes devrait mettre un sacré coup de boost en termes d’ingénierie.

On évoque déjà de grosses batteries allant jusqu’à 150 kWh, des puissances de moteurs électriques à quatre chiffres, notamment pour la gamme Mercedes-AMG qui s’électrise elle aussi, plus de 800 km d’autonomie pour certains modèles ou encore une nouvelle architecture 800 volts avec une capacité de charge de 270 kW.

