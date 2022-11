Anti-SUV, rassurez-vous, Volvo va aussi proposer des berlines et breaks électriques

Break et berlines : ces carrosseries ne sont pas encore prêtes d'arriver chez Volvo en électrique, puisque le constructeur suédois préfère encore se concentrer sur le segment des SUV, un segment plus rentable. Mais des voitures électriques, sous forme de break et de berlines, seront bien proposées par Volvo.

Avant d’être connu pour les nombreux SUV qui composent sa gamme, Volvo était surtout réputé pour ses robustes breaks, notamment ceux des années 90. Les breaks, et pas seulement chez Volvo, ont perdu des parts de marché avec l’avènement des SUV, certes, mais le constructeur suédois continue de proposer les modèles qui ont forgé son succès, à commencer par les V60 et V90.

Mais ces modèles, uniquement disponibles avec des motorisations thermiques ou, au mieux, hybrides rechargeables, n’entrent plus vraiment dans la stratégie 100 % électrique de Volvo. En effet, le constructeur compte proposer uniquement des voitures électriques à partir de 2030, de ce fait, si la marque ne compte pas proposer que des SUV électriques, il va falloir qu’elle se penche sur d’autres carrosseries.

Déjà trois SUV électriques

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Volvo propose trois modèles 100 % électriques, trois SUV, à savoir les Volvo C40, XC40 et le tout nouveau EX90, le remplaçant du XC90. Les amateurs de berlines et de breaks n’y trouveront pas leur compte, mais Jim Rowan, le PDG de Volvo, assure que d’autres types de carrosseries arriveront par la suite.

« Nous jouons sur tous les spectres et toutes les gammes, et que nous avons des clients qui ont besoin de différents véhicules, et de différentes utilisations de leurs véhicules. Nous essaierons de nous assurer que nous pouvons satisfaire tous les besoins de nos clients et de nos futurs clients ».

Volvo EX90 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid Volvo EX90 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid Volvo EX90 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

D’abord se concentrer sur les SUV

Néanmoins, les berlines et les breaks ne seront pas la priorité de Volvo, la firme suédoise préférant se concentrer sur le segment des SUV, beaucoup plus rentable. Le prochain modèle électrique de Volvo sera d’ailleurs encore un SUV, un quatrième, il s’agira du EX60, le remplaçant du XC60, ou peut-être d’un inédit EX30. Ce mystérieux modèle a été aperçu dans la pénombre lors de la présentation de l’EX90.

« Notre stratégie, ce n’est pas d’avoir une quarantaine de modèles différents. Nous voulons être rigoureux. Nous nous occuperons en premier des segments qui nous semblent les plus pertinents. Nous avons déjà annoncé que nous allions faire un petit SUV. Puis, il y aura différentes autres carrosseries, des berlines, des breaks… »

