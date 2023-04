Mercedes croit dur comme fer à la voiture électrique, en voici la preuve

Le patron de Mercedes réaffirme son ambition de devenir 100 % électrique au cours des prochaines années et explique ne pas être intéressé du tout par le carburant synthétique (e-fuel). La firme n'a absolument pas l'intention de changer sa stratégie et rejoint donc Volkswagen et va à l'encontre de Porsche et Ferrari.

C’est désormais officiellement acté : à partir de 2035, la vente de voitures thermiques neuves sera strictement interdite dans toute l’Union européenne. Une mesure votée il y a quelques semaines, après de longs débats opposant notamment Bruxelles à l’Allemagne. Le pays souhaitait qu’une exemption soit mise en place pour les carburants synthétiques et a finalement obtenu gain de cause. Une décision qui pourrait sauver les véhicules à combustion interne, en théorie.

Mercedes n’en veut pas

Mais dans les faits, ce sera en réalité un peu différent. Car tous les constructeurs ne sont pas des adeptes de cette nouvelle alternative, bien au contraire. C’est le cas de Mercedes, qui n’a pas du tout l’intention de revoir ses plans pour proposer des voitures fonctionnant à l’e-fuel. C’est en tout cas ce qu’a confirmé son patron Ola Källenius au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ce dernier ne semble pas être vivement opposé à ce type de carburant, mais cela ne l’intéresse tout simplement pas. Il explique que « Mercedes a une stratégie qui repose clairement sur la propulsion électrique. Nous ne la modifierons pas fondamentalement à cause des décisions sur les e-carburants« . Le dirigeant ne veut donc pas revoir ses plans, d’autant plus que cela pourrait lui coûter très cher.

En effet, le constructeur propose déjà une large gamme de voitures électriques, avec les EQA, EQB, EQC, EQE ou encore EQS en berline et SUV. D’autres modèles sont également en préparation, alors que Mercedes prévoit de ne plus vendre aucune véhicule thermique à partir de 2030. Ola Källenius rappelle également que « à partir de 2025, nous alignerons toutes nos nouvelles architectures de véhicules uniquement sur la propulsion électrique« .

Cela signifie qu’à cette échéance, le constructeur ne dévoilera plus de nouvelles voitures équipées d’un moteur à combustion interne. La toute nouvelle Classe E officialisée quelques jours plus tôt serait la dernière voiture purement thermique de la marque allemande. Celle-ci adopte un nouveau poste de conduite et permet notamment de regarder des vidéos sur TikTok.

Pas que des avantages

Le patron de la marque à l’étoile ne semble pas être fondamentalement opposé aux carburants synthétiques, mais affirme simplement que cette alternative ne fait pas partie de sa stratégie déjà établie. Il rejoint plusieurs constructeurs, qui sont quant à eux un peu plus vindicatifs sur le sujet. C’est notamment le cas de Volkswagen, dont le patron Thomas Schäfer n’y va pas par quatre chemins.

Pour ce dernier, le e-fuel serait tout simplement « une distraction« et la volonté de l’Allemagne de se battre afin que ce carburant puisse exister après 2035 serait « du bruit inutile« . Pour lui, les moteurs thermiques sont déjà sur le point de mourir et il n’est pas utile d’investir de l’argent pour les sauver.

Une position plus affirmée qui rejoint celle du patron d’Iveco, Gerrit Marx, qui ne mâche pas non plus ses mots. Celui-ci qualifie tout simplement le carburant de synthèse de « champagne« , en raison de son prix très élevé. Selon une étude récente, un plein de e-fuel coûterait en effet deux fois plus cher que de l’essence classique. C’est notamment pour cela que Porsche en appelle aux gouvernements, afin de mettre en place des aides publiques.

Par ailleurs, cette alternative est loin d’être une solution miracle. Car elle n’est pas forcément moins polluante qu’une voiture électrique, car elle n’empêche pas l’émission de gaz à l’échappement. De plus, sa production nécessite de grandes quantités d’électricité. Cependant, et comme nous avons pu le voir lors d’un essai, les sensations de conduite sont inchangées par rapport à un moteur essence classique.

