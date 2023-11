La gamme compacte de Mercedes-Benz est plus accessible avec ces offres : tout comprendre à sa nouvelle gamme

Entièrement renouvelée cette année, la gamme compacte Mercedes-Benz s’adapte aux besoins de chacun. Que vous ayez besoin d’une compacte, d’un break pratique et sportif ou d’un SUV urbain et élégant, il y a forcément le modèle correspondant à vos attentes. Des modèles qui bénéficient d'une motorisation hybride rechargeable de dernière génération, idéale pour s'initier au plaisir de la conduite électrique. En ce moment, la gamme compacte Mercedes-Benz est accessible à partir de 275 euros/mois chez Mercedes-Benz Paris.

Au fil du temps, l’ensemble de la gamme de Mercedes-Benz s’est électrifié. Mais Mercedes-Benz passe aussi par des motorisations hybrides rechargeables. Le principe : ces véhicules sont dotés d’un moteur électrique, en plus du thermique. Cette technologie alliant le meilleur des deux mondes n’est pas réservée aux seuls modèles les plus haut de gamme. La gamme compacte Mercedes-Benz la plus accessible du constructeur premium allemand (à partir de 275 €/mois) se dote aussi de cette motorisation permettant de rouler en tout électrique.

Zoom sur trois étoiles récemment renouvelées de Mercedes-Benz : les Nouveaux GLA, Classe A et CLA Shooting Brake. Que vous soyez plutôt SUV, berline ou break, il y en a pour tous les goûts !

Mercedes-Benz GLA : un SUV urbain au look de baroudeur chic

Mercedes-Benz a investi le segment des SUV urbains il y a déjà plusieurs années après une première génération réussie et remarquée de son GLA.

Cette seconde génération, tout juste actualisée cette année, accentue encore ses qualités en proposant des technologies à la pointe et un espace intérieur de premier ordre dans un gabarit compact (4,41 m), des caractéristiques prisées par une clientèle citadine et exigeante.

Côté design, le GLA accentue son look de baroudeur à la faveur d’un bouclier avant redessiné ou encore d’un capot à double bossage. La signature lumineuse avant comme arrière à LED a aussi bénéficié de modifications, le rendant identifiable au premier coup d’œil.

À l’intérieur, on retrouve les deux écrans, celui d’infodivertissement au milieu, et celui d’instrumentation derrière le volant.

De série, le SUV dispose du système MBUX de nouvelle génération qui peut intégrer la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Et pour faciliter les manœuvres du véhicule en ville, le Pack Stationnement avec caméra de recul fait partie de la dotation de base. Le Nouveau GLA peut également recevoir en option la navigation en réalité augmentée.

Ses motorisations ne sont pas en reste avec des versions essence et Diesel répondant aux dernières normes pour diminuer les consommations et la version hybride rechargeable peut désormais parcourir jusqu’à 70 km en 100 % électrique en cycle mixte WLTP et se recharger de 10 à 80 % en 25 minutes seulement sur une borne de recharge rapide.

Mercedes-Benz Classe A : la compacte premium de référence

On ne présente plus le modèle compact de Mercedes-Benz qui en est déjà à sa quatrième génération.

Pour autant, elle ne cesse de continuer à évoluer. Preuve en est avec la Nouvelle Classe A qui, non contente de peaufiner son physique de berline compacte, chouchoute ses passagers avec un système multimédia dernier cri.

Côté look, cette nouvelle compacte adopte un regard à LED plus affuté et des feux arrière au dessin inédit. Et si l’on se penche un peu plus sur son physique à la fois dynamique et élégant, on remarque une calandre chromée dont chaque point argenté est en réalité une petite étoile Mercedes. Une attention aux détails digne de son statut de véhicule premium au résultat visuel très réussi.

Le système multimédia MBUX de dernière génération intègre la nouvelle compacte de Mercedes-Benz, capable là aussi de gérer la connectivité sans fil avec les smartphones Android et Apple. La navigation MBUX Premium fait partie de la dotation de série tandis que le très réussi système de réalité augmentée intégré à la navigation accompagne toujours le conducteur. Pour rappel, lors d’un changement de direction imminent, une image de la caméra avant s’ouvre sur l’écran central. Pour indiquer la route à suivre, des flèches viennent s’y superposer et vous guident en temps réel. Un système d’une efficacité redoutable.

Toutes les motorisations de la Nouvelle Classe A sont également mises à jour avec des consommations en baisse.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake : le break pratique au look sportif

Dans la gamme compacte de Mercedes-Benz, je demande… le break ! Car oui, le très réussi coupé quatre portes CLA de deuxième génération a repris la formule gagnante de son aînée avec le break façon coupé qui ne sacrifie en rien le design sur l’autel de la praticité.

Le Nouveau CLA Shooting Brake, c’est le véhicule de la gamme compacte de Mercedes-Benz qui procure le plus grand espace de chargement dans le coffre : de 505 à 1370 litres ! Un argument de poids qui ne se fait sûrement pas au détriment du look. Ce break aux lignes dynamiques, sportives, vient par ailleurs de voir son design s’affiner avec une nouvelle signature lumineuse avant et arrière à LED, une jupe avant redessinée et, comme sur la petite sœur Classe A, une calandre ornée d’étoiles.

À l’image des GLA et Classe A, le Nouveau CLA Shooting Brake dispose de la toute dernière version du système multimédia MBUX, lequel met notamment à jour la commande vocale. Cette dernière, qui faisait déjà partie des systèmes les plus performants sur le marché, se retrouve encore affinée pour accéder plus facilement encore aux commandes voulues.

Ce break pratique et au look soigné dispose de motorisations toujours plus efficientes, à l’image de sa déclinaison hybride rechargeable à l’autonomie accrue !

Jusqu’à 81 kilomètres d’autonomie électrique

Rouler au quotidien en 100 % électrique et envisager sereinement les grands trajets grâce au moteur thermique, c’est possible grâce à la motorisation hybride rechargeable. Et c’est exactement ce que proposent les nouveaux Mercedes-Benz GLA, Classe A et CLA Shooting Brake.

Comme sur un vrai véhicule zéro émission, ce type de motorisation embarque une batterie électrique, rechargeable sur prise électrique, suffisamment importante pour pouvoir assurer plusieurs dizaines de kilomètres en autonomie. Dans le cas de la gamme compacte de Mercedes-Benz, cela se traduit par une autonomie 100 % électrique importante. Les récentes évolutions sur les trois modèles précités ont eu pour effet d’augmenter la capacité de la batterie pour gagner en autonomie : jusqu’à 70 km pour le SUV, et jusqu’à respectivement 80 et 81 km pour le break et la berline.

À cette autonomie s’ajoute une vitesse de charge là aussi améliorée sur les trois modèles permettant de récupérer de 10 à 80 % d’autonomie en 25 minutes seulement.

Si la possibilité de conduire en tout électrique au quotidien permet de réduire radicalement la consommation, les versions hybrides rechargeables de ces GLA, Classe A et CLA Shooting Brake, grâce à leur puissance de 218 chevaux, permettent aussi de jouir du dynamisme inhérent à la conduite électrique. Le tout évidemment dans le silence de fonctionnement qui lui est propre.

Les nouveaux modèles de Mercedes-Benz à partir de 275 euros par mois

Durant la fin de l’année et jusqu’en avril prochain, Mercedes-Benz Paris propose des tarifs intéressants sur ces nouveaux véhicules.

la Nouvelle Mercedes-Benz Classe A est proposée avec un loyer mensuel débutant à 275 euros par mois

le Nouveau Mercedes-Benz GLA est proposé avec un loyer mensuel débutant à 345 euros par mois

le Nouveau Mercedes-Benz CLA Shooting Brake est proposé avec un loyer mensuel débutant à 371 euros par mois

Ces trois modèles sont tous d’ores et déjà disponibles à l’essai.

Pour avoir de plus amples informations ou même venir tester ces modèles hybrides rechargeables Mercedes-Benz, rendez-vous sur le site de Mercedes-Benz Paris.