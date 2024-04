La plus mythique des Mercedes-Benz passe à l’électrique : la démesure en maître-mot

Les voitures électriques arrivent sur tous les terrains, même les plus accidentés. Dernier exemple en date, le mythique Classe G de Mercedes-Benz s'offre une motorisation 100 % électrique : voici le (prenez votre inspiration) Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. Avec une débauche de puissance et des aptitudes tout-terrain améliorées par rapport aux versions thermiques !

Devant l’interdiction de vente des voitures thermiques et hybrides en Europe dès 2035, les constructeurs automobiles doivent réimaginer leurs gammes. Si certains basculent sur des modèles inédits, d’autres n’hésitent pas à faire revivre leurs voitures les plus mythiques.

Mercedes-Benz… fait les deux à la fois. D’un côté, les EQE & EQS, deux berlines électriques au look futuriste, et de l’autre, la dernière nouveauté de la marque : le Classe G électrique – pardon, le « Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology ». Et oui, le mythe passe au 100 % électrique, avec une fiche technique prometteuse.

Un Classe G avant tout

La marque avait déjà présenté quelques teasers, et nous pensions que ce Classe G électrique s’appellerait EQG, pour reprendre la dénomination de la gamme électrique de Mercedes, mais il n’en est rien.

Sur le coup, Mercedes n’a qu’un objectif : rassurer les clients du Classe G, un modèle mythique, quasiment inchangé depuis 1993. Le style extérieur va dans ce sens : à part une calandre spécifique (et encore, le masque noir est une option), on reconnaît le 4×4 au premier coup d’œil.

Quelques modifications ont cependant eu lieu : le capot est légèrement retravaillé, de même que les montants de pare-brise et les ailes arrière (qui reçoivent un petit « air curtain » pour fluidifier le flux d’air), tandis qu’un petit aileron fait son apparition à l’arrière. Le but : gagner en aérodynamisme – le chiffre n’est pas communiqué, même si on devine qu’il ne battra aucun record.

L’habitacle aussi ne change quasiment pas d’un iota. Le luxe est onmiprésent, avec du cuir à profusion. Les écrans aussi, avec le MBUX composé de deux écrans de 12,3 pouces (un pour le conducteur, un au centre de la planche de bord). Des écrans qui peuvent s’accompagner de deux autres de 11,6 pouces pour les passagers arrière.

Des capacités tout-terrain encore améliorées

Si le Classe G est connu pour une chose, c’est bien pour ses aptitudes tout-terrain quasiment imbattables. Le Classe G électrique se devait donc de garder la tête de la catégorie, et les ingénieurs en charge du projet semblent avoir réussi.

Ce Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology se dote de quatre moteurs électriques (un pour chaque roue), permettant d’ouvrir des opportunités inexplorables avec un moteur thermique. La voiture est ainsi capable de gérer individuellement chaque moteur, ce qui lui permet, par exemple… de pivoter sur elle-même, comme on a déjà pu le voir.

Des rapports courts peuvent également être simulés, permettant de se déplacer à basse vitesse dans les terrains les plus accidentés. Chose intéressante : les aptitudes du Classe G électrique sont même supérieures aux versions thermiques dans l’exercice du passage de guet, où ce G 580 peut évoluer dans 85 cm d’eau, là où les versions thermiques ne peuvent dépasser les 70 cm.

Toujours dans la volonté de rendre ce Classe G électrique aussi polyvalent que possible, une énorme plaque de protection « réalisée à partir d’un mélange intelligent de matériaux, dont du carbone » est installée sous la batterie. Malgré ses 26 mm d’épaisseur, elle pèse tout de même 57,6 kg – c’est trois fois plus léger qu’un équivalent en acier, d’après Mercedes.

Une fiche technique solide

En parlant de batterie, il est temps d’évoquer les chiffres de ce Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. Une nouvelle fois, le Classe G reste un Classe G et repose sur un châssis échelle, simplement adapté pour accueillir la batterie. Et quelle batterie, puisque cette dernière affiche une capacité de 116 kWh !

Une batterie qui peut recevoir une puissance de recharge maximale de 200 kW, de quoi la recharger de 10 à 80 % en 32 minutes – côté courant alternatif, un chargeur de 11 kW sera à votre disposition.

116 kWh dans un 4×4 aussi rustique de 4,62 m de long pour 1,93 m de large et 1,99 m de haut, ça pèse lourd. Ce Classe G électrique pèse ainsi 3 085 kg à vide ! Problème : le permis B est limité à 3,5 tonnes ; la charge utile du G 580 est donc contenue à 415 kg, soit seulement quatre passagers et quelques affaires.

Le poids joue évidemment sur l’autonomie. Comptez ainsi 473 km en une charge selon le cycle WLTP, avec une consommation de 27,7 kWh/100 km en prenant en compte les pertes à la recharge. C’est énorme, mais finalement assez logique vu la voiture.

L’accélération n’est cependant pas en reste. Les quatre moteurs développent 432 kW (soit 587 ch) et 1 164 Nm de couple, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en 4,7 s. Un bruit artificiel imitant un V8 vous accompagnera dans l’exercice.

Si ce Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology vous intéresse, il va falloir débourser au minimum 142 621,50 euros (très précisément), avec bien entendu une palette infinie de personnalisation qui fera inévitablement grimper la note. Une édition de lancement, nommée « Edition One », est même facturée 192 524,15 euros.

Un joujou de luxe, donc, même s’il est étonnamment moins cher que les versions thermiques : le G 500 de 469 ch « seulement » est affiché à 168 501 euros (hors malus de 60 000 euros), tandis que la version AMG de 605 ch passe carrément à 203 851 euros hors malus.