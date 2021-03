Mercedes Classe C : une électrique est au menu, mais il va falloir patienter

Interrogé par Autocar, le directeur de l’exploitation de Mercedes-Benz a laissé entendre qu’une Classe C électrique s’inviterait bel et bien au catalogue du constructeur… mais pas avant 2024.

L’offre électrique de Mercedes se structure doucement, mais sûrement : son tout premier modèle EQC a depuis été rejoint par l’EQA alors que l’année 2021 devrait notamment accueillir un énième SUV branché — mais cette fois-ci plus compact –, j’ai nommé l’EQB. Vous l’aurez compris : la firme à l’étoile se concentre énormément sur le segment des SUV.

Fort heureusement, la donne devrait légèrement changer au cours des prochains mois. La très attendue berline électrique EQS va faire ses premiers pas pour venir gonfler un catalogue aujourd’hui très homogène. Et si l’on regarde encore plus loin, le groupe allemand devrait également électrifier une certaine Classe C.

Pas avant 2024

Le directeur de l’exploitation de l’entreprise, en la personne de Markus Schafer, a été interrogé par Autocar. De cette entrevue est ressorti un projet visiblement acté par le média britannique : la berline susmentionnée aura elle aussi le droit à une variante électrique, alors qu’une nouvelle génération — aussi déclinée en hybride — vient tout juste d’être dévoilée.

Cette déclinaison branchée ne devrait cependant pas voir le jour avant quelques années : 2024 au minimum. Pourquoi ? Car ce véhicule s’appuierait sur la future nouvelle plateforme de la marque, la MMA, notamment évoquée en octobre 2020 au moment de présenter la grande feuille de route électrique du fabricant.

Une « autonomie exceptionnelle »

Cette architecture se destine aux voitures plus compactes et de taille intermédiaire, et promet une « autonomie exceptionnelle », selon les dires de Mercedes. Au total, cinq véhicules électrifiés profiteront de cette plateforme, mais ils ne devraient pas être lancés avant 2025 si l’on en croit le calendrier à l’époque publié par Mercedes.

Bref, la patience est donc de mise pour apercevoir la future Classe C électrique.