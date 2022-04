Le Meta Quest vous envoie travailler à la montagne

Meta a commencé à déployer la nouvelle mise à jour de ses casques de réalité virtuelle qui apporte un nouvel environnement d’accueil, un multitâche amélioré ainsi que de multiples innovations. Une dernière mise à jour avant celle d’ampleur attendue dans les prochaines semaines.

Dernier inventaire avant le grand déploiement. Meta a prévu son grand Meta Quest Gaming Showcase le mercredi 20 avril à 19h (heure de Paris). En attendant, la branche réalité virtuelle, ex-Oculus VR, annonce de nouvelles améliorations pour ses casques Meta Quest et Meta Quest 2.

La v39 commence à être déployée et elle apporte un nouvel environnement pour l’accueil, de nouvelles fonctionnalités pour le multitâche et pour les utilisateurs d’iPhone comme d’iPad.

Bienvenue à la montagne

La mise à jour offre aux utilisateurs un nouvel environnement d’accueil sur Quest. C’est désormais la montagne qui s’offre aux utilisateurs avec un environnement fait de verdure, de séquoias et de cimes enneigées. Si l’environnement Studio de la v34 était conçu autour de la productivité, « Mountain Study » appelle au calme et à la tranquillité afin de mettre l’accent sur la concentration.

Pour y accéder, allez dans les menus paramètres du casque et un nouvel onglet « Espace de travail virtuel » apparaît. C’est là que vous trouverez vos environnements virtuels pour gérer vos bureaux et vos autres espaces de travail.

Le multitâche plus présent que jamais

Depuis plusieurs mois, Meta veut transformer son Quest en véritable outil de travail et de productivité et multiplie les innovations en ce sens. En test depuis un moment, les fonctions multitâches s’améliorent nettement avec la v39 et sortent du côté « expérimentation ». Elles sont désormais disponibles sur les casques depuis les paramètres sans avoir à demander un accès.

Source : Meta Le multitâche devient plus fluide // Source : Meta

Le multifenêtre devient plus fluide. En appuyant sur l’icône multitâches, vous verrez apparaître toutes vos fenêtres en liste afin de les restaurer plus rapidement. La bascule entre les applications devient aussi plus simple. Tout sera progressivement déployé au fil des mois.

Les utilisateurs d’iPhone ont enfin droit au partage du casque

Avec la v37, Meta a permis à des personnes n’ayant pas de casque Quest de partager malgré tout des liens avec des utilisateurs en permettant l’envoi d’informations et de contenus conçus pour la réalité virtuelle depuis l’application vers le casque. Jusqu’à présent, cette fonction Share to Headset n’était réservée qu’aux smartphones Android. Elle est désormais ouverte aux appareils iOS.

Il suffit que le Quest soit allumé et le Bluetooth de votre iPhone ou iPad allumé pour ouvrir partager un lien. Vous cliquez sur l’icône Partager et vous choisissez l’app Oculus. Sélectionnez le casque de destination et envoyez. Le contenu s’ouvrira alors dans le navigateur Meta Quest.

