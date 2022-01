Oculus Quest : vous pouvez partager des liens de votre smartphone Android vers le casque

Les casques de réalité virtuelle Oculus Quest (ou désormais Meta Quest) profitent d’une nouvelle mise à jour qui met l’accent sur la productivité. Ajout de claviers physiques compatibles, partage de liens depuis son smartphone, multifenêtres ou des actions plus rapides à exécuter sont au menu pour concevoir le bureau dématérialisé de demain.

Meta a bien compris l’atout fort que l’entreprise de Mark Zuckerberg tenait entre ses mains pour son futur métavers. Alors elle chouchoute son casque de réalité virtuelle Quest à coup de mises à jour fréquentes qui viennent peaufiner les acquis aussi pour le divertissement, le jeu vidéo, les échanges sociaux que la productivité.

Sur ce dernier point, la maison mère de Facebook se sait talonnée de près par Microsoft, grand spécialiste de l’aspect productivité avec sa suite Office ou encore sa plateforme Mesh et son service Teams qui forment l’un des points forts avancés du futur métavers de la firme de Redmond, en parallèle du développement de son métavers gaming. Alors Facebook ne doit pas se laisser déborder et mise sur le Quest pour cela.

Le métavers de travail se précise

La semaine passée, Mark Zuckerberg, comme souvent ces derniers temps, y est allé de sa vidéo de présentation pour dévoiler les nouveautés à venir du casque. Et cette mise à jour v37 est entièrement dédiée aux ajouts pour travailler virtuellement de manière encore plus confortable.

Cela n’est pas nouveau et cela fait quelques mois que des ajouts viennent améliorer l’utilisation pour le travail loin de son bureau, que ce soit le travail en réalité virtuelle avec Infinite Office, l’ajout d’un clavier physique utilisable, l’ouverture de plusieurs applications en parallèle dans Oculus Home pour s’afficher sous vos jeux. Dernièrement, Horizon Workrooms a fait son apparition pour créer une salle de travail virtuelle personnalisable où accueillir aussi vos collègues.

Avec la v37, les casques Quest étendent le champ des possibles avec la prise en charge du Magic Keyboard d’Apple en Bluetooth. Jusqu’à présent seul le clavier Logitech K830 était mis en avant. Il sera ainsi plus facile de taper du texte sur un véritable clavier qui apparaîtra également dans votre champ de vision virtuel pour une plus grande immersion.

Un clavier physique et virtuel pour être plus efficace à sa tâche, mais aussi des facilités d’utilisation du casque pour de nombreuses activités. Ainsi, Meta joue la carte de la fluidité avec l’ajout d’un suivi du geste de la main dans le menu d’actions rapides pour accéder plus vite à des actions courantes (réalisation de captures d’écran, commandes vocales activées, ouverture d’un menu via des raccourcis, etc.).

Un bureau virtuel plus complet et intuitif que jamais

L’ergonomie de l’environnement de travail est un point extrêmement sensible pour obtenir une adhésion massive. Si votre bureau virtuel n’est pas simple d’usage, vous ne vous y assiérez pas. Alors tout est fait pour une approche la plus intuitive possible. Deux modes vont ainsi être proposés.

Le mode Tablette affichera des panneaux en 2D dans une fenêtre unique pour les utilisateurs qui veulent se concentrer sur une seule tâche ou ne pas s’éparpiller avec un affichage qui clignote de partout. Le mode Bureau propose des panneaux plus grands et plus écartés. Vous pouvez choisir de les agencer à votre convenance pour en faire un bureau virtuel multitâche, les redimensionner.

La mise à jour de l’Oculus Quest apporte la possibilité d’ajuster l’affichage des onglets // Source : Meta Vous pouvez redimensionner les fenêtres dans Oculus Home sur votre casque Quest // Source : Meta

Le partage de liens facilité depuis un smartphone

Pour mieux travailler en collaboration, avec aussi des personnes qui n’auraient pas de casque de réalité virtuelle compatible, la mise à jour va rendre moins contraignant le partage de liens avec un utilisateur Android dans un premier temps. Depuis un smartphone et à l’aide de l’application mobile Oculus, il sera facile d’envoyer un lien du téléphone au casque. La fonction devrait être proposée sous iOS très prochainement.

Le lien apparaît dans le Quest // Source : Meta Pour partager un lien, il suffit de passer par l’application Oculus // Source : Meta Choisissez le lien à envoyer vers le Quest // Source : Meta Partager des liens depuis un smartphone vers le Quest devient simple // Source : Meta

Évidemment, le Quest n’en oublie pas sa variété de possibilités pour vous faire rester. Des recommandations de contenus médias, jeux, applications, des sections Fitness et Productivité vont être mises en avant dès l’allumage du casque dans un nouveau flux intitulé Explorer.

