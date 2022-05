Meta Quest se met à jour : verrouillage d’applications, chiffrement sur Messenger, paiements sécurisés

Meta Quest profite d'une grosse mise à jour, avec au programme : le verrouillage d'applications amélioré, les paiements sécurisés, l'accessibilité audio, de nouveaux claviers, mais aussi le chiffrement des conversations Messenger.

L’interface des casques de réalité virtuelle Meta Quest de Meta profite d’une grosse mise à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités : le verrouillage d’applications amélioré, les paiements sécurisés, l’accessibilité audio, de nouveaux claviers, mais aussi le chiffrement des conversations Messenger. On y retrouve surtout un mot d’ordre : la sécurité, qui est effectivement reprochée régulièrement à Meta. Pas de nouvel environnement malheureusement, même si celui de la montagne avait été déployé il y a quelques semaines.

Le déverrouillage individuel des applications

Meta avait intégré dans la version 31 de Meta Quest la possibilité de verrouiller le casque, ce qui était pratique pour empêcher quelqu’un de l’utiliser. Mais lorsqu’on le déverrouillait, on pouvait alors accéder à tout le dispositif. Dans cette nouvelle version annoncée par Meta, chaque application peut être verrouillée spécifiquement. Meta prend l’exemple de parents qui pourront déverrouiller certains jeux pour les enfants, afin de les laisser jouer sans qu’ils accèdent à des contenus qui ne seraient pas adaptés à leur âge.

Désormais, si vous souhaitez restreindre une application, elle se verrouillera à chaque fois que vous la fermez.

Les paiements sécurisés arrivent dans Meta Quest

Si vous avez une carte bancaire Visa ou MasterCard, il est fort probable que vos paiements passent par le protocole 3-D Secure, qui ajoute une étape de vérification de l’utilisateur d’une carte bancaire en ligne. Si auparavant, les paiements ne pouvaient se faire que via l’application mobile Oculus, désormais les paiements peuvent être effectués directement sur Meta Quest.

Plus besoin de retirer votre casque à chaque achat : évidemment ça arrange Meta.

De nouveaux claviers compatibles avec les casques de réalité virtuelle Meta

Meta rend compatible de nouveaux claviers avec son Meta Quest 2, via Bluetooth. Jusqu’ici, le Logitech K830 et l’Apple Magic Keyboard étaient compatibles. Désormais, la liste se complète avec l’Apple Magic Keyboard avec pavé numérique, mais aussi le Logitech K375s et le Logitech MX Keys.

De nouvelles options d’accessibilité audio pour les personnes malentendantes

Meta ajoute un onglet « Accessibilité » dans ses paramètres avec deux nouvelles options destinées aux personnes malentendantes. La première permet de passer de l’audio stéréo à l’audio mono : le son qui sortira des haut-parleurs droite et gauche seront les mêmes ; l’audio spatial est activé par défaut.

La seconde option permet de régler manuellement la balance de l’audio si l’on entend mieux d’une oreille que de l’autre.

Le chiffrement de bout en bout arrive sur Messenger en réalité virtuelle

Dans sa v40, Meta Quest teste le chiffrement optionnel de bout en bout pour les messages et les appels individuels sur Messenger en réalité virtuelle.

De quoi renforcer la sécurité de l’application de messagerie instantanée de Meta, même dans un casque de réalité virtuelle.

Meta continue son évolution vers un métavers plus complet et développe les fonctionnalités de ses casques de réalité virtuelle. En début d’année, le géant avait mis en place la possibilité de partager des liens de votre smartphone Android vers le casque. Aussi, il y a quelques jours la feuille de route de Meta avait fuité, on apprenait que 4 nouveaux casques de VR seraient en développement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.