WhatsApp : il va être encore plus facile de retrouver ses messages non lus

Un nouveau filtre de recherche permet de lister en un petit clic les messages WhatsApp que vous n’avez pas encore lus. Cette nouveauté est actuellement en cours de déploiement pour les bêta-testeurs.

On ne compte plus vraiment les nouveautés WhatsApp déployées au cours de l’année, tant elles sont nombreuses. La dernière en date a cependant fait grand bruit, puisque le service de messagerie instantanée devrait intégrer des avatars personnalisables à la manière des bitmoji ou des Memoji d’Apple.

Celle récemment repérée par WaBetaInfo n’est peut-être pas aussi remarquable, mais elle aura le mérite de peaufiner toujours plus l’expérience utilisateur de la plateforme. Ladite fonction a été dénichée dans la bêta Android 2.22.16.14. En réalité, elle était déjà apparue un mois plus tôt, avant de disparaître puis de réapparaître en ce mois de juillet.

Filtre « non lu »

La fonctionnalité en question n’est autre qu’un nouveau filtre de recherche. Aujourd’hui, en cliquant dans l’onglet recherche de WhatsApp – l’icône de la loupe en haut à droite de l’écran –, six filtres sont proposés : photos, vidéos, liens, GIF, audio et documents. À l’avenir, un septième s’invitera dans cette liste : non lu.

En cliquant dessus, WhatsApp affichera la liste de toutes les conversations où des messages n’ont pas été consultés. Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice assidue aux nombreux chats, cela peut-être pratique pour retrouver des messages non lus qui se seraient perdus dans les tréfonds de votre application.

D’ici la fin de l’année

WaBetaInfo

précise que cette bêta a aussi été publiée pour les utilisateurs iOS le mois dernier. Android comme iOS devraient donc y avoir droit. Cette fonctionnalité devrait débarquer d’ici la fin de l’année : restez à l’affût et pensez à télécharger les prochaines mises à jour de l’application.

