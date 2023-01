Sur WhatsApp, certains messages éphémères ne le seront plus vraiment, mais vous serez prévenus

WhatsApp développe actuellement une petite nouveauté qui permettra de bien mieux distinguer les messages éphémères qui ont été sauvegardés par un utilisateur.

Sur WhatsApp, les messages éphémères sont aujourd’hui une réalité. Cette fonction fait disparaître les messages d’une discussion après une durée sélectionnée : 24 heures, sept jours ou encore 90 jours. Sauf qu’actuellement, le service de messagerie développe une fonctionnalité qui permettra d’enregistrer un message éphémère.

L’idée n’est pas nouvelle, puisqu’elle était déjà apparue dans une bêta de décembre 2022. À l’époque, on apprenait qu’un utilisateur serait en mesure de conserver un message programmé pour disparaître. De quoi mettre à mal la philosophie même d’un tel message, censé renforcer votre vie privée et apporter un peu plus de confidentialité à votre échange.

Un indicateur visuel au menu

Heureusement, WhatsApp développe une fonctionnalité complémentaire, nous apprend WABetainfo. Lorsqu’une personne décidera d’enregistrer un message éphémère, alors un indicateur visuel s’invitera dans la bulle dudit message. Un moyen de distinguer comme il se doit le propos amener à disparaître et celui censé rester pour toujours.

Aussi, et afin de donner plus de contrôle à l’ensemble des participants d’une conversation, chaque utilisateur sera en mesure de désactiver l’enregistrement d’un message éphémère. Ceci permet de mieux gérer les options de confidentialité propres à chaque conversation, sans qu’une unique personne ait à elle seule le contrôle sur l’ensemble des fonctions.

Pas encore en bêta

WhatsApp développe ici une idée pertinente qui apportera un minimum d’équilibre dans le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité. À l’heure d’écrire ces lignes, cette dernière n’a pas encore de date de sortie. Elle passera tout d’abord par une phase de bêta avant de débarquer sur l’ensemble de nos téléphones en version stable.

