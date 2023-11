Cette option sur WhatsApp vous protège un peu plus des hackers : comment l’activer

WhatsApp lance une nouvelle option qui permet de protéger son adresse IP lors des appels. Ainsi, notre interlocuteur ne peut pas y accéder : de quoi se protéger de certains pirates.

L’application de messagerie instantanée de Meta vient d’annoncer le déploiement d’un nouveau paramètre de sécurité. Il permet de protéger son adresse IP lors des appels. L’idée de WhatsApp étant de protéger un peu plus ses utilisateurs des pirates.

Un paramètre pour protéger son adresse IP sur WhatsApp

Le problème de la connexion peer-to-peer (pair à pair) qu’utilise notamment WhatsApp, c’est que les deux parties d’un appel par exemple, doivent connaître leurs adresses IP respectives. Le problème, c’est qu’une adresse IP, ce sont aussi des informations sensibles : FAI utilisé, localisation géographique, etc.

C’est pourquoi depuis le mois dernier, WhatsApp déploie la fonction « Protéger l’adresse IP lors des appels » : elle permet « de cacher votre adresse IP à votre interlocuteur en relayant les appels par les serveurs WhatsApp », précise Meta dans un communiqué. Les appels restent néanmoins chiffrés de bout en bout, de sorte que Meta ne puisse techniquement pas vous écouter. Dans le même genre, WhatsApp avait lancé une fonction pour mettre en sourdine les appels d’inconnus en juin dernier.

Comment activer cette option de sécurité dans WhatsApp

Pour activer ce paramètre, suivez ces étapes :

Cliquez sur les trois points en haut à droite sur l’accueil de WhatsApp et cliquez sur « Paramètres » ; Cliquez sur la section « Confidentialité » ; Descendez jusqu’en bas de l’écran et cliquez sur « Avancée » ; Cochez le paramètre « Protéger l’adresse IP lors des appels ».

Attention cependant : WhatsApp précise que la qualité des appels sera réduite si vous activez cette option.

Comment Meta cache votre adresse IP

L’entreprise de Mark Zuckerberg veut se distinguer des autres applications d’appel. Elle indique que traditionnellement, la mise en sourdine conserve les mêmes protocoles de réseau et le même flux de messages qu’un appel normal. Cela ne met qu’en sourdine l’appel et représenterait des risques pour le destinataire. Un pirate peut tout à fait charger des données sur la mémoire de sa cible, via des données sur son appareil, comme son adresse IP.

La solution à cela pour WhatsApp, c’est la création d’un protocole spécialisé qui passe par ses serveurs, afin de protéger l’appareil du destinataire. Pourtant, cela demande de savoir si l’appel peut être réduit au silence sans demander l’avis du destinataire. Le problème, c’est qu’avec le chiffrement de bout en bout sur WhatsApp, impossible pour Meta de stocker de registre de communications entre ses utilisateurs. C’est pourquoi l’entreprise a créé des « jetons de confidentialité » qui permettent à chaque utilisateur de décider à quel autre utilisateur, il fait confiance. Un jeton est distribué lorsqu’un appel est passé ou que des messages sont envoyés entre deux personnes. Par la suite, lorsqu’un appel est passé, l’appelant inclut le jeton de confidentialité qu’on lui a donné. Ce sont les serveurs de Meta qui vérifient cela et qui permettent de déterminer si le destinataire autorise l’expéditeur à appeler.

