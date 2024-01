WhatsApp : envoyer des messages vers Telegram, Messenger et les autres, c’est bientôt possible

Pour se conformer à la réglementation européenne, WhatsApp se prépare à rendre son application compatible avec ses concurrents, comme Messenger, Telegram ou encore Discord.

En septembre dernier, nous avions évoqué une précédente version beta de WhatsApp qui semblait ouvrir la porte aux discussions issues d’autres applications de messagerie, comme Messenger ou même Discord.

En réalité, Meta ne travaille pas sur cette fonctionnalité de gaité de coeur : la firme doit se conformer aux réglementations européennes du DMA (Digital Markets Act), visant les géants de la tech dans leurs pratiques anti-concurrentielles.

WhatsApp se prépare à « accueillir » ses concurrents

Une nouvelle version beta de WhatsApp vient d’être déployée sur iOS via le programme TestFlight. Celle-ci apporte la fonction « third party chats » (discussions tierces) pour les utilisateurs d’iPhone avant d’être déployée dans les prochains mois pour tout le monde.

Une nouvelle fenêtre devrait afficher vous permettre de converser via d’autres applications de messageries. Techniquement, WhatsApp et ses concurrents pourraient s’appuyer sur le RCS pour proposer une telle interopérabilité, mais on attend encore de voir comment cela fonctionnera techniquement. On sait cependant que la fonctionnalité sera facultative et garantira la fonctionnalité du chiffrement de bout en bout.

Dans ce contexte, toutes les applications de messagerie instantanée pourraient devenir de simples « clients », chaque utilisateur pouvant choisir l’expérience utilisateur qu’ils souhaitent pour chacune d’entre elles. Évidemment, chaque application conservera ses propres fonctionnalités, et il y a fort à parier que ces « discussions tierces » ne proposent que des fonctions de base.