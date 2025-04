La nouvelle méthode d’Instagram pour vérifier l’âge des ados ne va pas vous surprendre

Régulièrement accusé de laisser les comptes d’enfants et de préados fleurir sur sa plateforme, Instagram va tenter de mettre de l’ordre dans tout ça grâce à une détection de l’âge boostée, sans surprise, à l’IA.

Crédit : Frandroid

Il sera bientôt plus difficile de mentir sur son âge sur Instagram. L’application a annoncé qu’elle allait bientôt déployer des outils d’IA capable d’évaluer l’âge des utilisateurs et utilisatrices afin d’éviter que les plus jeunes ne se retrouvent exposés aux dangers du web.

Comme l’explique The Verge, différents signaux seront utilisés pour tenter de déterminer l’âge des personnes présentes sur Instagram.

Sécuriser la plateforme pour les plus jeunes

Ce que Meta (la maison mère d’Instagram, Facebook et WhatsApp) présente comme de l’intelligence artificielle est en réalité une collection de différents signaux collectés par la plateforme lui permettant de jauger de l’âge d’un ou une internaute. Cela va du signal le plus évident, comme un message qui souhaite « Joyeux 16e anniversaire » à des comportements plus complexes, comme l’engagement avec certains contenus qui plaisent en majorité aux plus jeunes.

L’idée n’est pas de bannir les utilisateurs et utilisatrices qui prétendent être majeurs, mais de les faire basculer sur des comptes « ados » plus sécurisés. Ces derniers sont par exemple privés par défaut et il est impossible pour un compte inconnu de leur envoyer des messages. Ils peuvent également être placés sous la « tutelle numérique » de leurs parents.

L’écran de login d’Instagram // Crédit : Solen Feyissa

Les comptes ados ont été mis en place depuis la fin de l’année dernière, notamment pour rassurer les parents sur l’activité en ligne de leurs progénitures, mais aussi parce que l’application a été sous le feu des critiques récemment.

Une pluie de critiques

En 2021 déjà, des documents internes à la firme dévoilaient que « un adolescent sur cinq dit qu’Instagram nuit à son estime de soi ». Plus récemment, l’ancien commissaire européen Thierry Breton avait ouvert une enquête contre le groupe Meta, inquiet des « effets négatifs sur la santé mentale et physique des jeunes utilisateurs européens ».

Semblant tardivement prendre la mesure de la situation donc, Instagram a tenté de renforcer la sécurité des ados sur son réseau et a annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante pour évaluer les risques que fait courir l’application aux plus jeunes.

L’utilisation de l’IA dans ce cadre là tente donc de faire la synthèse entre innovation et sécurisation. Un équilibre pas facile à trouver. Pour le moment, ces fonctionnalités ne vont être déployées qu’aux États-Unis, mais une arrivée en Europe est possible si l’expérience est concluante.