Windows 11 : un outil pour retrouver un menu Démarrer classique et le personnaliser

Comme à son habitude, la société Stardock lance un logiciel pour défaire une nouveauté de Windows, et proposer à la place une solution familière et personnalisable.

De version en version de Windows, Microsoft continue de retravailler son menu Demarrer. Depuis Windows 7, on a eu l’écran démarrer de Windows 8, puis le retour du bouton Démarrer avec Windows 8.1, le choix entre menu et écran démarrer avec Windows 10 et la fin des tuiles dynamiques avec Windows 11. Beaucoup de changements qui peuvent déstabiliser même les plus fidèles utilisateurs de Windows.

On comprend donc tout l’intérêt pour un éditeur comme Stardock de créer des logiciels permettant de retrouver un menu Démarrer familier et d’en profiter pour le rendre personnalisable.

Start11, un programme en beta pour le moment

Le logiciel Start11 de Stardock a donc été conçu pour Windows 11 et permet de retrouver un menu Démarrer qui sera surtout familier aux utilisatrices et utilisateurs de Windows 7. On retrouve en effet la barre de recherche, les programmes favoris et la liste de liens rapides qui faisaient le squelette du menu de Windows 7. Mais si ce n’est pas à votre goût, vous pouvez changer le style du menu.

Stardock met en effet en avant la possibilité de personnaliser de nombreuses options du menu Démarrer. Ça tombe bien, c’est exactement l’inverse de ce que proposer Microsoft avec Windows 11. En effet, la barre des tâches et le menu Démarrer de Windows 11 proposent aujourd’hui beaucoup moins d’options que sur Windows 10.

Start11 est pour le moment gratuit et en beta. L’éditeur aimerait notamment apporter un menu de recherche beaucoup plus fluide, davantage d’options de style et une recherche capable de réaliser certaines tâches comme des calculs mathématiques simples.

Une fois hors de sa beta, Start11 sera commercialisé à 5,99 euros par Stardock pour Windows 10 et Windows 11.