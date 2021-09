Windows 11 : le jeu Valorant va vous obliger à activer TPM 2.0

Microsoft ne sera pas le seul à renforcer les conditions d'utilisation avec Windows 11. L'éditeur Riot a fait des annonces concernant Valorant.

Windows 11 sort dans quelques semaines. Le nouveau système d’exploitation de Microsoft va imposer une nouvelle configuration minimale pour en profiter dans les bonnes conditions. Dans le cas contraire, il faudra peut-être se passer des mises à jour de sécurité du système.

Microsoft ne sera pas le seul à appliquer ces conditions. L’éditeur de jeu vidéo Riot va en profiter pour renforcer la sécurité autour de son jeu compétitif Valorant.

TPM 2.0 obligatoire seulement sur Windows 11

Les joueurs de Valorant qui testent Windows 11 en version Insider ont eu la surprise de découvrir qu’ils ne pouvaient plus lancer le jeu Valorant dans certains cas. Le jeu demande désormais d’avoir le TPM 2.0 et le secure boot activé.

Ces deux conditions sont déjà celles posées par Microsoft pour installer Windows 11 en version recommandé. Pour rappel, le mode secure boot permet de limiter le démarrage du PC aux seuls systèmes d’exploitation certifiés et bloque l’installation des autres systèmes. Le TPM 2.0 permet un chiffrement des données grâce à un élément de sécurité intégré au PC (sur la carte mère ou dans le processeur).

Ce n’est pas la première fois que Valorant se fait remarquer pour ses conditions d’utilisation liées à son système anti-triche. Ce dernier, nommé Vanguard, impose déjà l’installation d’une modification du kernel jugée dangereuse pour la sécurité de la machine et la vie privée. Microsoft s’est d’ailleurs posée en opposition à ce genre de système pour Halo Infinite.

Riot Games n’a pas encore expliqué pourquoi le système Vanguard de Valorant exigeait désormais l’utilisation du Secure Boot et du TPM 2.0 sur Windows 11. On peut imaginer qu’il s’agit de nouveaux critères de sécurité, mais difficiles pour le moment de faire la connexion entre un système anti-triche et un élément permettant, notamment, de chiffrer des données.

Le jeu continue de fonctionner sans ces conditions sur Windows 10. Seul Windows 11 est concerné par ces nouvelles conditions.