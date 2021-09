Xbox : votre télécommande TV vous permettra bientôt de piloter l’app Netflix

Pour peu que vous ayez rejoint le programme Xbox Insiders, vous devriez désormais pouvoir contrôler votre Xbox depuis votre télécommande de téléviseur. Une mise à jour est en cours de déploiement pour tester la fonction.

Que ce soit sur Netflix ou ailleurs, et, quelle que soit votre console (Xbox ou PS5), c’est une situation que ceux et celles qui sont habitués à regarder leurs shows favoris sur console connaissent bien. Vous êtes là, confortablement installé, le générique de fin de l’épisode démarre et vous voudriez mettre en pause pour reprendre le cours de votre existence -qui consiste bien souvent à aller dormir.

Or, la manette de votre Xbox a eu la curieuse idée de s’éteindre. Cinq secondes passent. Et vous voilà lancé-e dans un nouvel épisode sans rien avoir demandé. Il ne reste alors que votre fragile volonté pour lutter contre l’appel d’un nouvel épisode.

Tout cela ne serait sans doute pas arrivé avec une télécommande. On peut faire tous les procès qu’on veut à ces objets (leur fâcheuse tendance à se cacher sous les coussins par exemple), ils ont au moins le mérite de ne pas s’éteindre dans des moments cruciaux.

Et c’est pourquoi Brad Rossetti, responsable du programme Xbox Insiders, a annoncé une nette amélioration sur ce front.

1/2 Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead and Alpha we just enabled some new HDMI-CEC features for the builds today.

* Use your TV remote to control your Xbox –

– You can now use your TV remote to navigate the Xbox dashboard and control streaming apps like Netflix!

— Brad Rossetti (@WorkWombatman) September 8, 2021