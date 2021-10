La Xbox se vend beaucoup mieux que pas grand-chose au Japon et c’est important

Les Xbox Series se vendent beaucoup mieux que la Xbox One au Japon. C'est un bon signe pour Microsoft qui doit encore améliorer son image auprès des développeurs japonais.

Le japon est forcément un marché très particulier pour le jeu vidéo. Phil Spencer, le patron de Xbox, a plusieurs fois indiqué qu’il s’agissait d’un marché très stratégique pour Microsoft. Historiquement, le japon est l’un des principaux foyers de création du jeu vidéo et c’est le pays qui a vu naitre deux des trois fabricants de consoles encore sur le marché aujourd’hui, désolé Sega. Pour la firme de Redmond, il ne s’agit donc pas simplement de vendre des consoles, mais de montrer que la marque Xbox existe, afin de pousser les développeurs japonais à créer des titres pour Xbox.

Depuis plusieurs années, Microsoft a mis les bouchées doubles pour amener le plus de jeux japonais possible sur Xbox pour tenter de créer un cercle vertueux et amener plus de Japonais à s’intéresser à la Xbox. Plusieurs titres phares ont ainsi fini par sortir sur la console : Dragon Quest, Yakuza, Nier Automata ou encore Kingdom Hearts pour n’en citer que quelques-uns.

Les Xbox Series rattrapent en un an la Xbox One

L’adjectif catastrophique ne suffit pas à décrire l’état des ventes de la génération Xbox One au Japon. Le magazine japonais Famitsu fait un compte chaque semaine à l’unité près des consoles vendues sur les territoires japonais. Tout au long de la vie de la Xbox One, la console de Microsoft s’écoulait de façon mémorable à seulement 10 ou 20 unités, là où les consoles de Sony et Nintendo pouvaient vendre plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires.

C’est donc un euphémisme que de dire que les Xbox Series se vendent beaucoup mieux aujourd’hui. En moins d’un an, les Xbox Series X et Xbox Series S ont passé le cap des 100 000 unités vendues au Japon, ce qui avait pris 50 mois à la Xbox One, soit un peu plus de 4 ans. À ce rythme, les Xbox Series pourraient bientôt rattraper la totalité des ventes de la génération Xbox One.

Attention toutefois : « se vendre mieux » ne signifie pas « se vendre bien ». Les Xbox Series sont toujours loin d’être un succès, elles ne sont simplement plus dans les mêmes ordres de grandeur que la Xbox One.

Top Japon semaine 41. Meilleures ventes physiques de jeux vidéo et consoles au Japon, du 4 au 10 octobre 2021. Chiffres Famitsu. pic.twitter.com/dG8L0CpJ8k — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) October 14, 2021

Du 4 au 10 octobre 2021, il s’est ainsi vendu seulement 3447 Xbox Series contre 15 885 PlayStation 5 et 179 851 Nintendo Switch. La console de Nintendo domine complètement le marché du jeu vidéo sur console au Japon depuis son lancement en 2017. En seulement quelques années, la Nintendo Switch est parvenue à doubler le nombre de ventes de la PlayStation 4, pourtant sur le marché depuis 2014.

Il reste donc du chemin à parcourir pour Microsoft au Japon. La firme a profité du Tokyo Game Show en septembre pour lancer son service de cloud gaming sur l’archipel. C’est donc peut-être sans vendre de consoles que Microsoft trouvera le chemin de la popularité sur ce territoire.