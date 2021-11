Xbox Game Pass PC : vous pouvez vous offrir 3 mois d’abonnement grâce au Pass Culture

Si vous avez 18 ans et que vous avez fait votre demande de Pass Culture, vous pouvez profiter du crédit octroyé pour bénéficier de trois mois de Xbox Game Pass PC offerts. Une offre inattendue qui positionne plus que jamais le jeu vidéo comme un bien culturel.

Le jeu vidéo est bel et bien un bien culturel comme un autre, quoiqu’en pensent certains et cela va en se confirmant. Non, nous n’allons pas vous évoquer les multiples accents mis sur la représentation historique ou sociétale dans les différents arcs narratifs désormais mis en place dans les jeux vidéo de tous horizons et qui montrent que le jeu vidéo évolue avec son époque, et même parfois plus vite.

Elément de la vie culturelle de beaucoup, on ne va pas répéter sans cesse son poids économique, premier loisir en France, encore davantage depuis le début de la pandémie avec un boom incroyable.

Le jeu vidéo dans le Pass Culture, mais pas n’importe comment

Depuis mai 2021, tous les jeunes de 18 ans peuvent profiter de 300 euros de crédit sur le Pass Culture, utilisables durant 24 mois pour « acheter des produits culturels », physiques ou numériques, proposés sur la plateforme. Une somme offerte par le ministère de la Culture et accessible via une application qui permet de financer des livres, instruments de musique, vinyles, mais aussi des places de cinéma, des billets pour le théâtre, des concerts ou des musées, des cours de musique, des abonnements numériques, des apps et même donc des jeux vidéo.

L’achat possible de jeux vidéo avait suscité un certain tôlée lors de son annonce par Franck Riester, alors ministre de la Culture. Certains y voyant déjà les utilisateurs se ruer en boutique pour s’offrir le dernier Call of Duty, GTA V ou Assassin’s Creed. Mais le ministère de la Culture avait alors prévu des garde-fous.

Bonjour @LegeLoL, je vous confirme que les jeux vidéo figurent bien dans l'offre du #PassCulture, comme je m'y étais engagé ! Le jeu vidéo est un art, il y a donc toute sa place. — Franck Riester (@franckriester) February 1, 2019

Car, comme le précise le site du Pass Culture, il ne peut s’agir que de l’achat de jeux dématérialisés (pas de console, pas de jeux physiques, ni bons d’achat). Et tous les jeux ne sont pas éligibles.

Les jeux vidéo éligibles au Pass Culture sont les jeux vidéo éligibles au crédit d’impôt au jeu vidéo prévu à l’article 220 terdecies du code général des impôts ou au fonds d’aide au jeu vidéo cofinancé par le ministère de l’Économie et des Finances et le centre national du cinéma et de l’image animée.

Un jeu doit donc avoir un éditeur français (Ubisoft, Microids, Focus Home Interactive, BigBen Interactive, Gameloft, Dotemu…) et visiblement pas conçu par un développeur français. Les jeux édités par PlayStation ou Xbox sont donc théoriquement exclus du Pass Culture. Dernier critère et non des moindres : le contenu ne doit présenter « aucune forme de violence ou caractère pornographique », selon les critères retenus par le CNC ou la FNJV. Autant dire que les Call of Duty, Assassin’s Creed, Battlefield, GTA et autres très gros FPS sont exclus de fait.

Xbox met sa culture du jeu vidéo à disposition

Dans un premier temps, les titres accessibles depuis le menu de recherche de l’application dans la catégorie jeux vidéo ne donnaient pas le tournis : des jeux souvent assez anciens, certes qualitatifs et à découvrir pour évoquer des sujets de société (l’incontournable Another World, Seasons After Fall, A Normal Lost Phone…), ou encore le catalogue de la plateforme de cloud gaming BlackNut, mais rien de transcendant.

Ce mercredi, une annonce inattendue est venue renforcer l’attrait possible du Pass Culture pour beaucoup de joueurs : il sera possible de profiter du crédit accordé pour s’abonner durant trois mois au Xbox Game Pass, mais uniquement dans sa version PC. N’espérez pas en profiter sur votre Xbox ni du catalogue élargi de la version console.

Une annonce sympathique pour les jeunes de 18 ans (et à partir de janvier 2022 en partie pour les 15-17 ans) qui entre dans le plafond de 100 euros accordés pour les biens numériques. Xbox indique que tout son catalogue de plus de 100 titres sera accessible. Cela sous-entend donc tous les jeux proposés, quel que soit leur éditeur, puisque Forza Horizon 5, Minecraft ou encore Age of Empires IV, les dernières sorties de marque de la branche gaming de Microsoft, sous label Xbox Games Studios pourtant donc américains, seront bien jouables, tout comme les jeux EA Play, que l’on doit à Electronic Arts, autre éditeur d’outre-Atlantique. Halo Infinite, qui ne répond possiblement pas aux critères du Pass Culture, devrait également y faire son apparition début décembre.

Une bonne nouvelle cependant pour les joueurs qui vont avoir une variété de jeux à tester pour parfaire leur culture vidéoludique, des blockbusters comme des jeux indépendants originaux.

Une offre pour les nouveaux abonnés seulement

Cette offre est néanmoins seulement accessible aux nouveaux abonnés. Elle ne nécessitera pas de rentrer de coordonnées bancaires, le montant étant déduit du pass (9,99 euros/mois au tarif habituel, mais pas de tarif indiqué pour le moment dans le cadre du Pass Culture). Si vous aviez déjà un compte, il faudra donc vous en créer un autre pour en profiter. Pour en profiter, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site du Pass Culture et de déposer votre dossier pour obtenir vos 300 euros de crédit dans l’application.

« Nous sommes heureux de voir le jeu vidéo (…) figurer aux côtés des autres acteurs plus traditionnels de la culture dans l’offre du Pass Culture« , se félicite-t-on chez Xbox France. « Ce partenariat représente une véritable fierté pour Xbox. » En tout cas, il représente une autre occasion pour Xbox de faire venir encore plus de joueurs sur le service de jeux en accès illimité avec un avant-goût sous forme de teasing et de cadeau alors que Phil Spencer a expliqué qu’il voulait diversifier son offre de jeux pour attirer encore plus de monde.

