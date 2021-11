Google Chrome : vous pouvez goûter aux arrondis de Windows 11, même sous Windows 10

Sur Windows 10, Chrome 96 vous permet de profiter du style Windows 11 avec des coins arrondis un peu partout. Voici comment en profiter.

Six ans après l’arrivée de Windows 10, Microsoft a voulu donner un petit coup de balai en déployant une nouvelle version majeure de son système d’exploitation : ainsi est né Windows 11, qui a fait ses débuts en octobre dernier en apportant un changement de design fort et un nouveau Microsoft Store ambitieux, pour ne citer qu’eux.

La rondeur de Windows 11… sur Windows 10

Pour autant, il n’est pas obligatoire de télécharger Windows 11 pour profiter de toutes ses nouveautés. En effet, la version Chrome 96 est un bon moyen de se faire une première petite idée de l’OS, qui, pour rappel, fait la part belle aux fenêtres avec des coins arrondis.

Et c’est justement de ça dont il s’agit : Chrome 96 permet à un ordinateur tournant sous Windows 10 de changer quelques petits détails de votre page Chrome, en troquant les coins rectangulaires contre des coins tout en rondeur. Pour ce faire, une petite manipulation toute simple doit être effectuée, comme nous l’explique Windows Latest :

Dans votre barre URL, rentrez Chrome : //flags ;

Recherchez « Windows 11 » dans la barre de recherches ;

« Windows 11 Style Menus » apparaît : cliquez sur le menu déroulant, puis « Enabled – All Windows Versions » ;

Cliquez sur le bouton « Relaunch » pour redémarrer votre navigateur.

Et le tour est joué. Pour un utilisateur Windows 10, il est impératif de cliquer sur« Enabled – All Windows Versions », et non sur « Enabled ».

Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessus, la fenêtre contextuelle liée aux paramètres se pare de coins arrondis qui flattent votre rétine et apportent une touche de fraîcheur qui n’est pas pour nous déplaire. Même constat lorsque vous effectuez un clic droit sur un onglet, provoquant l’ouverture d’une autre fenêtre là aussi très arrondie.

