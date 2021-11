Microsoft Flight Simulator : vous pouvez enfin utiliser des contrôleurs VR pour piloter

Près d’un an après le déploiement de la compatibilité avec les casques de réalité virtuelle, Flight Simulator va prendre en charge quelques accessoires de pilotage VR compatibles. La fonction est disponible avec la mise à jour Edition Jeu de l’année récemment proposée sur le jeu de simulation de vol de Microsoft.

Envie de prendre les airs de manière encore plus réaliste ? C’est désormais possible avec la dernière mise à jour proposée sur la version Microsoft Flight Simulator : Edition Jeu de l’Année disponible depuis la semaine passée, notamment par l’intermédiaire du Xbox Game Pass.

La mise à jour a apporté du contenu supplémentaire, des tutoriels, de nouveaux aéroports et avions mieux modélisés, mais aussi des fonctions nouvelles. Et parmi celles-ci, la prise en charge des contrôleurs VR, comme Asobo Studios l’avait promis en septembre dernier. Un ajout fortement demandé par la communauté des joueurs de ce simulateur de vol impressionnant après l’arrivée de la version VR et de la compatibilité avec les casques de réalité virtuelle fin 2020.

Des contrôles facilités, mais pas optimaux

Désormais, vous pouvez utiliser les contrôleurs des casques pour naviguer dans les menus et interagir directement dans votre cockpit virtuel, saisir le manche ou faire vos réglages. Jusqu’à présent, les joueurs optant pour la version VR de Flight Simulator devaient s’en remettre à leur Hotas classique et autres accessoires compatibles avec la version standard du jeu sur PC et désormais sur Xbox.

Cependant, si la prise en charge des contrôleurs VR est une bonne nouvelle, elle s’accompagne de quelques restrictions. Il n’est possible d’utiliser qu’un seul contrôleur à la fois et tous les avions ne sont pas encore compatibles avec ces nouvelles commandes.

