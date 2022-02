Bethesda met fin à son Launcher : vos jeux seront transférés vers Steam

Désormais une filiale de Microsoft, Bethesda va mettre fin à son Bethesda.net Launcher en 2022. Les utilisateurs pourront transférer leurs jeux et leurs argents vers Steam.

Depuis le moment où Microsoft a procédé au rachat de Bethesda, on pouvait se poser la question de l’avenir du Bethesda.net Launcher. La réponse est tombée : il va disparaitre en 2022. Face au poids prépondérant de Steam dans l’achat de jeux sur PC, les grands éditeurs ont lancé depuis le début des années 2010 des « launcher » indépendant. Cela permet à chaque éditeur de toucher 100 % des revenus sur ces plateformes séparées de Steam.

On peut mentionner celui de Bethesda, mais aussi EA Desktop, Ubisoft Connect, Rockstar Games Launcher ou encore Battle.net pour Blizzard et Activision. Il ne s’agit pas forcément de concurrencer Steam comme peut le faire Epic Games avec sa boutique en ajoutant des jeux d’autres développeurs, mais de se garder une place indépendante à l’abri des décisions de Valve pour sa boutique.

De son côté, Microsoft a décidé de jouer sur les deux tableaux avec sa stratégie Xbox. Ainsi les jeux Xbox Game Studios sont disponibles sur Steam, où ils se placent régulièrement dans le top des ventes, mais ils sont aussi proposés par le Microsoft Store de Windows 10 et Windows 11 dans le PC Game Pass. La firme de Redmond n’a tout simplement pas l’utilité d’un lanceur dédié pour les jeux Bethesda.

Une migration vers Steam, et non vers Microsoft

Une plutôt bonne surprise attend les joueurs dans cette annonce. Microsoft promet en effet une migration complète de Bethesda.net Launcher vers Steam à partir du mois d’avril. On pouvait s’attendre à une migration vers le Microsoft Store de la firme, mais elle a plutôt privilégié la plateforme dominante du marché qui devrait être déjà utilisé par la grande majorité de ses utilisateurs, Steam.

À partir du mois d’avril, Bethesda va donc mettre en place une procédure pour transférer sa bibliothèque de jeux vers Steam. Cela inclut aussi le portefeuille Bethesda.net qui intègre les microtransactions pour les jeux comme Fallout 76 ou The Elder Scrolls Online. La firme précise bien qu’il sera impossible de faire un transfert vers Xbox ou PlayStation, seule la migration vers Steam sera proposée. Autrement dit, les utilisateurs n’auront rien à repayer.

Par ailleurs Bethesda précise que cela ne sera pas la fin du compte Bethesda.net pour autant. Celui-là on peut imaginer que Microsoft proposera une migration vers un compte Xbox dans les années à venir, comme ce fut le cas en 2022 pour le compte Mojang/Minecraft.

Quid de l’avenir de Battle.net ?

Cette annonce relance les questions autour du futur de Battle.net, le lanceur de Blizzard et Activision. Si Microsoft parvient à confirmer le rachat du groupe Activision Blizzard King, qu’adviendra-t-il de Battle.net ? La situation est bien plus complexe que pour Bethesda.

D’abord il faut rappeler que Battle.net est un outil bien plus populaire sur PC que ne l’était le Bethesda.net Launcher. L’outil de Blizzard regroupe les dizaines de millions de joueurs de World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch ou encore Diablo et Call of Duty. On touche au second problème : la disponibilité des jeux. Si la migration de Bethesda vers Steam est simple, car les jeux étaient déjà disponibles sur la boutique de Valve, ce n’est pas le cas des jeux Activision Blizzard. Est-ce que Microsoft ira jusqu’à proposer World of Warcraft ou Hearthstone sur Steam ? Rien n’est moins sûr.

