Minecraft Education veut vous faire jouer en paix

Pour apaiser les esprits face à la situation actuelle, Microsoft et le Centre Nobel de la paix lancent « Active Citizen », un nouveau jeu intégré à Minecraft Education pour sensibiliser et éduquer les joueurs aux comportements citoyens.

Une nouvelle aventure attend les joueurs de Minecraft dans le monde qu’ils se sont créé. Et Mojang Studios, le créateur du jeu, veut qu’ils y vivent en paix. C’est pour cela qu’en collaboration avec le Centre Nobel de la paix à Oslo et l’association Games for Change, ils ont ensemble créé une nouvelle expérience basée sur l’engagement civique.

Active Citizen va intégrer Minecraft : Education Edition avec un but bien précis : sensibiliser les joueurs à obtenir la paix dans leur monde par des actions, petites ou grandes.

Une expérience sur fond de réalité

Évidemment, la situation mondiale n’est sans doute pas étrangère à la mise en place d’une telle expérience où l’on pourra croiser d’anciens prix Nobel de la Paix comme le Dalaï-Lama, Malala Yousafzai, Wangari Maathai et Fridtjof Nansen.

Active Citizen débute d’ailleurs, dans Minecraft, au sein du Centre Nobel d’Oslo où Alfred Nobel accueille les joueurs avant de croiser les autres lauréats du prestigieux prix et de les aider à surmonter des défis pour obtenir la paix. Car l’objectif est d’aider les joueurs à comprendre les mécanismes de la démocratie afin de développer des compétences et de créer leur propre vision de la paix dans le jeu.

Un jeu, une expérience et un site en ligne

« Notre volonté chez Minecraft est de construire un monde meilleur grâce à la puissance du jeu », explique Allison Matthews, responsable de Minecraft Education. « C’est pour cela qu’avec Active Citizen, nous invitons les élèves à donner vie à leurs visions d’un monde meilleur, pas seulement dans le jeu, mais aussi au sein de leurs écoles et de leur communauté. »

Une façon ainsi de faire le lien entre un comportement dans la réalité, mais aussi dans le jeu ou en ligne où des soucis sont bien trop souvent rencontrés par les joueurs face à d’autres individus virtuels. C’est sans doute également pour cela que le Centre Nobel s’inscrit dans le jeu vidéo pour la toute première fois, avec un projet qui aura des répercussions dans les 112 pays utilisant Minecraft Education Edition dans les écoles.

Car à l’issue de l’expérience intégrée à Minecraft, les joueurs devront construire leur propre représentation d’une citoyenneté active pour la paix. Les meilleures représentations seront exposées dans le Centre Nobel en ligne.

Le jeu se veut aussi un support éducatif pour les enseignants et des ressources seront mises à disposition sur le web pour une utilisation en classe avec des guides de discussion pour les élèves de 8 à 16 ans ainsi que des plans de cours.

Active Citizen est disponible gratuitement dans Minecraft Education Edition à compter de ce mardi.

