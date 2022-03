Xbox Cloud Gaming : Microsoft officialise sa branche dédiée à la création de jeux « cloud native »

En rumeur depuis très longtemps, la nouvelle branche d'édition de jeux « cloud native » a été officialisée par Microsoft à la GDC 2022.

Après plusieurs années de rumeurs, et un peu de teasing, c’est désormais officiel : Microsoft a ouvert une nouvelle branche d’édition de jeux vidéo dédiée aux jeux pensés pour le cloud.

Une équipe dirigée par une vétérane de l’industrie

Cette nouvelle branche aura donc la responsabilité d’aller rencontrer des développeurs avec des projets intéressants pour en proposer l’édition. La branche Xbox Game Studio Publishing a eu beaucoup de succès ces dernières années. C’est elle qui est responsable de l’édition de Ori and the Will of the Wisps avec Moon Studio, Tell Me Why avec Dontnod Entertainment ou encore Flight Simulator avec Asobo Studio. Pour chaque fabricant de consoles, la branche d’édition est une façon de compléter le travail des studios internes avec des projets ambitieux et exclusifs à la plateforme. Dans l’industrie, on appelle parfois ça des jeux « second party », à mi-chemin entre les jeux first party développés par les studios internes, et les jeux third party, développés et édités par les autres acteurs du jeu vidéo.

La nouvelle équipe d’édition sera dirigée par Kim Swift, connue pour avoir été project lead sur Portal et designer sur Left 4 Dead 1 et 2 chez Valve. Elle est surtout passée chez Google Stadia où elle avait également le rôle d’éditrice. La fermeture des projets chez Google l’a conduit naturellement chez l’autre acteur qui investit massivement dans le cloud : Microsoft.

C’est quoi un jeu « cloud native » ?

Dans le cadre de la Game Developer Conference 2022, Kim Swift a pu présenter le travail de cette nouvelle équipe dont l’objectif est de « s’associer à des équipes de développement de jeux de renommée mondiale pour développer des jeux Cloud Native afin d’offrir aux joueurs des expériences sans précédent qui ne peuvent être réalisées qu’avec la technologie Cloud. »

L’idée est donc de développer de nouveaux jeux qui, pour la première fois, ne seront pas seulement adaptés pour le cloud gaming, mais pensé pour le cloud gaming. Cela peut permettre de créer des jeux demandant plus de ressources, avec par exemple des IA plus sophistiqués pour les PNJ, ou encore des jeux offrant un gameplay différent selon l’appareil utilisé par le joueur. On peut imaginer un jeu Pokémon où la capture des monstres se ferait par le smartphone pendant les déplacements, alors que l’aventure et le combat se dérouleraient à la maison depuis une console sur un téléviseur.

Évidemment, on peut aussi penser à des jeux ultra-sophistiqués avec des graphismes dernier cri et un moteur physique ultra réaliste, si gourmands que l’utilisateur de serveurs dans le cloud devient obligatoire. On peut aussi penser à ce qu’a proposé Flight Simulator, avec une connexion au cloud permettant de modéliser notre planète bleue de façon très réaliste.

Un jeu avec Hideo Kojima ?

Les rumeurs entourant cette nouvelle branche d’édition évoquaient également un projet avec le créateur Hideo Kojima. Bien entendu, Kim Swift n’a pas confirmé une telle collaboration lors de sa présentation. D’après les rumeurs, Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) cherchait à travailler avec Kim Swift pour développer un jeu « cloud native » avec Google Stadia. Le projet aurait alors suivi le même chemin que Kim Swift chez Microsoft, et Kojima aurait été en négociation pour un projet avec Xbox.

