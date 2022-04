Xbox Series X : Microsoft travaillerait sur une nouveauté majeure… mais invisible

Pour réduire les coûts de production et améliorer l'efficacité énergétique de sa console, Microsoft travaillerait à la conception d'une nouvelle puce pour la Xbox Series X. Une nouveauté qui bénéficierait aussi à l'utilisateur final... mais de façon discrète.

Un an et demi après son lancement, la Xbox Series X serait sur le point de recevoir un nouveau SoC. C’est en tout cas ce qu’avance le journaliste Brad Sams dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube. D’après lui, Microsoft serait déjà à l’œuvre sur une puce plus efficace d’un point de vue énergétique, mais qui permettrait aussi à la firme de réduire le coût de production de sa console.

« Je crois qu’il est exact que Microsoft travaille sur une puce plus petite et plus économe en énergie », a-t-il déclaré en fin de vidéo (vers la 26e minute), s’estimant très confiant quant à cette perspective. « Il ne faut pas oublier que si la console est sortie il y a 18 mois, [sa conception] a été finalisée probablement 14 ou 12 mois avant les premières livraisons », rappelle-t-il, ajoutant que « dans le monde des technologies, il s’agit d’un design « daté » ».

Une mise à jour matérielle modeste, mais pertinente

« Maintenant, allons-nous voir des améliorations de performances, allons-nous voir autre chose ? Je ne crois pas », poursuit Brad Sams. « Mais Microsoft travaille toujours à la fabrication de puces qui chauffent moins et sont plus efficaces [sur le plan énergétique], car cela permet de réduire le coût de production », conclut-il.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cette prédiction est plus que plausible. Ce ne serait pas la première fois que Sony ou Microsoft améliorent légèrement le design de leurs consoles de salon en cours de route, principalement pour réduire les coûts de production. Récemment, Sony a par exemple modifié le design du dissipateur thermique de sa PS5 pour le rendre moins coûteux à fabriquer, sans impacter ses performances.

Dans le cas de la Series X, l’installation discrète d’une nouvelle puce moins gourmande en énergie aurait aussi un intérêt pour l’utilisateur final. La console chauffera vraisemblablement moins et son système de dissipation émettra moins de bruit lors de longues sessions de jeu, par exemple.

Comme le souligne TechRadar, Microsoft réfléchit probablement aussi à lancer une version plus puissante de sa Series X, comme il l’avait fait en 2017 avec l’introduction de la Xbox One X. Compte tenu de la pénurie de semi-conducteurs en cours, il y a toutefois fort à parier que cette nouvelle console potentielle mettra plus de temps à se concrétiser.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.