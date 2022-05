Le mois de mai commence fort pour le Xbox Game Pass qui signe l'arrivée de plusieurs jeux dès leurs sorties dans le catalogue. Les joueurs auront de quoi s'amuser sur Xbox, PC et dans le cloud.

Le mois de mai débute sur le Xbox Game Pass avec le lancement de plusieurs jeux attendus, mais sans un énorme blockbuster. Tant mieux, cela donnera plus de visibilité à des jeux originaux, qui s’annoncent très intéressants.

Les jeux ajoutés au mois de mai 2022

Loot River (Cloud, Console & PC) – disponible

Trek To Yomi (Cloud, Console & PC) – 5 mai

Citizen Sleeper (Cloud, Console & PC) – 5 mai

Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console & PC) – 10 mai

Eiyuden Chronicle Rising (Cloud, Console & PC) – 10 mai

This War of Mine Final Cut (Cloud, Console & PC) – 10 mai

NHL 22 (Console) EA Play – 12 mai

On peut notamment voir que plusieurs titres entreront dans le catalogue du Xbox Game Pass dès leur sortie commerciale. C’est le cas du très attendu Trek To Yomi inspiré par la cinématographie japonaise (Kurosawa) où l’on incarnera un samouraï à l’ère féodal. L’ambiance japonaise restera avec l’arrivée du jeu musical Danganronpa 2 et surtout le lancement de Eiyuden Chronicle Rising. Cet action RPG en 2D permettra aux fans de patienter en attendant la sortie de Eiyuden Chronicle : hundred heroes prévu en 2023, un RPG tour par tour développé les créateurs de Suikoden.

Ils quittent le service en mai

Plusieurs jeux importants quittent le catalogue en mai dont le remaster de GTA San Andreas.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Cloud & Console)

Enter The Gungeon (Cloud, Console & PC)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console & PC)

Remnant: From the Ashes (Cloud, Console & PC)

Steep (Cloud & Console)

The Catch: Carp & Coarse (Cloud, Console & PC)

The Wild at Heart (Cloud, Console & PC)

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.