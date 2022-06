Ça y est, OneDrive se met aux stories et c’est moins bête qu’il n’y parait

Microsoft se met à la pointe de la technologie et de l'expérience utilisateur en testant un système de stories dans OneDrive, son service de gestion de fichiers en « cloud ». Heureusement pour les plus sceptiques, les stories sont faites pour les amis et la famille, dans un cadre privé.

Microsoft a parfois des éclairs de génie, des coups de maître (masterclass en anglais). Une nouvelle fois, le talent a frappé sur OneDrive. La firme de Redmond teste un système de stories dans son service de stockage en ligne.

Microsoft annonce lancer les tests publics de Photo Story, une nouvelle fonctionnalité qui permet de partager à ses proches « vos moments préférés ». Sur l’article de blog de la Tech Community de Microsoft, on apprend que « Photo Story rassemble tous vos souvenirs dans un flux privé, sur invitation uniquement, que vous pouvez partager avec votre famille et vos amis. Il prend en charge les commentaires, les réactions et les notifications afin de susciter les interactions authentiques par le biais de photos qui intéressent réellement les gens ».

Les utilisateurs qui souhaitent tester cette fonction devront avoir soit l’offre basique gratuite, la version Standalone ou un compte Microsoft 365 personnel ou famille. Pour le moment, les stories de OneDrive ne sont pas disponibles pour les comptes professionnels et scolaires. Comme le fait remarquer Windows Central, ces stories n’apparaissent que pour les personnes abonnées. Les utilisateurs peuvent s’abonner aux stories via un lien partagé ou via une autorisation. À tout moment, on pourra révoquer ces accès.

Les stories sur OneDrive pourraient arriver chez nous

Une bêta a été lancée en Australie sur les applications iOS et Android ainsi que sur navigateur web. Mais Microsoft n’a pas l’air de vouloir traîner et déclare prévoir « déployer la nouvelle fonctionnalité aux États-Unis et dans d’autres régions plus tard cette année ».

Si l’on peut très facilement se moquer de l’ajout des stories dans OneDrive, on pourrait aussi y trouver un certain intérêt. Cela éviterait aux utilisateurs de s’envoyer des photos par mail ou via d’autres réseaux sociaux. Ce qui fera le succès des stories OneDrive, ce n’est pas que la communication de Microsoft autour ou l’excellente expérience utilisateurs, mais surtout l’intérêt qu’auront les utilisateurs à se les approprier.

