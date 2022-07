Plutôt virée sur la lune, sur une île mystérieuse, dans un donjon ou au parc d'attractions ? En juillet, vous avez le choix grâce aux jeux gratuits du mois de juillet avec le Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass Ultimate.

Virée au grand air en vue pour les abonnés au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass Ultimate. En juillet, ils vont pouvoir changer d’environnement avec les quatre jeux proposés gratuitement en téléchargement.

Pour les photographes, direction Beasts of Maravilla Island. Sur une île mystérieuse, explorez la jungle pour immortaliser la faune et la flore, résolvez des énigmes pour découvrir la magie des lieux.

Relicta embarque les joueurs sur une base lunaire abandonnée et propose une série de puzzle games basés sur la gravité et le magnétisme qui peuplent ces cratères lunaires. Il faut découvrir un secret qui pourrait sauver la vie de votre fille ou changer le destin de l’humanité.

Plus ludique, Thrillville : le parc en folie vous permet de créer votre propre parc à thème avec les attractions les plus folles. Dans Torchlight, jeu de rôle et d’action, vous devrez choisir votre classe et traverser des donjons qui entourent la ville de Torchlight où les habitants comptent sur vous. Un jeu aux niveaux gérés de manière procédurale dans lequel vous avez pour acolyte un animal de compagnie qui vous aidera dans vos quêtes comme vos combats face aux boss du jeu.

Les jeux à ajouter gratuitement en juillet

Thrillville : Le Parc en Folie (Xbox 360) – disponible jusqu’au 15 juillet

Beasts of Maravilla Island (Xbox One) – disponible jusqu’au 31 juillet

Torchlight (Xbox 360) – disponible du 16 au 31 juillet

Relicta (Xbox One) – disponible du 16 juillet au 15 août

