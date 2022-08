Xbox Series S : en promo chez Micromania, cette console est parfaite pour jouer dans de bonnes conditions

Alors que certains constructeurs augmentent le prix de leur console d’une cinquantaine d’euros, la Xbox Series S, elle, voit son prix fondre pour la rentrée. Elle tombe ainsi à moins de 300 euros chez Micromania.

Souvent éclipsée par la Xbox Series X, la Xbox Series S présente pourtant de nombreux avantages. Elle est plus compacte que sa grande sœur, plus silencieuse aussi. Suffisamment puissante pour jouer aux derniers jeux dans de très bonnes conditions, elle offre un excellent rapport qualité-prix. D’autant plus lorsqu’elle est bradée.

Micromania fait tomber le prix de la Xbox Series X à 269,99 euros, contre 299,99 euros habituellement, soit une réduction immédiate de 30 euros. L’enseigne va plus loin puisqu’une promotion est aussi appliquée à l’abonnement Xbox All Access. Celui-ci passe à 23,74 euros par mois au lieu de 24,99 euros mensuels, le tout pendant 24 mois.

Plus petite…

Parlons sans plus attendre du premier avantage de la Xbox Series S : elle, elle est disponible. Vous aurez donc la possibilité de jouer aux derniers jeux AAA comme les jeux indés en étant confortablement installé dans votre canapé.

Le design de la Xbox Series S tranche avec celui de la Xbox Series X. Non contente d’être plus compacte, elle arbore une coque blanche en plastique très sobre. Cela lui permet de se fondre dans le décor sans dénaturer votre aménagement intérieur. Cette finesse est due à l’absence de lecteur optique. La Xbox Series S joue à fond la carte du dématérialisé, vous évitant ainsi d’investir dans des bibliothèques pour ranger vos jeux.

Si elle embarque un ventilateur pour réguler sa température, il fait preuve d’un impressionnant silence. Terminé l’impression d’être près d’un moteur d’avion lorsque l’on joue à la console pendant plusieurs heures. Bien entendu, la Series S profite de la nouvelle version de la manette Xbox. Toujours aussi agréable à prendre en main, elle profite de quelques améliorations comme un revêtement granuleux ou de petits moteurs sous les gâchettes pour des vibrations supplémentaires.

… Mais puissante

Bien qu’elle soit moins puissante que son aînée, la Xbox Series S n’en reste pas moins une machine performante qui mérite amplement son titre de console next-gen. On retrouve une fiche technique sensiblement comparable à celle de la Series X. La console tire sa puissance d’un processeur AMD Zen2, d’un chipset graphique AMD RDNA2 et d’un SSD NVMe de 512 Go. Une combinaison qui permet de faire tourner les jeux récents jusqu’à 120 FPS dans une qualité graphique décente.

La Xbox Series S répondra sans problème aux exigences des joueurs et joueuses utilisant un écran Full HD ou 1440p. Comme toutes les consoles next-gen, les temps de chargements sont ultra rapides, ce qui permet un lancement quasi immédiat des jeux.

Sans oublier son interface intuitive qui permet de retrouver ses titres préférés en quelques clics.

Un catalogue de jeu boosté par le Xbox Game Pass

En l’absence d’un lecteur optique, la Xbox Series S s’articule parfaitement autour du Xbox Game Pass. Ce service de jeux par abonnement donne accès à un catalogue de titres variés. Celui-ci évolue tous les mois avec de nombreux ajouts, allant des dernières sorties aux classiques incontournables et aux perles indés.

Une ludothèque qui comprend pas moins de 400 titres, dont ceux du Xbox Games Studios, disponibles dès le lancement du jeu. Des ludiciels que vous pouvez bien entendu acheter si vous ne souhaitez pas prolonger l’abonnement au Xbox Game Pass. Vos sauvegardes sont conservées, ce qui vous évite de tout recommencer depuis le début.

Enfin, le Xbox Game Pass offre de nombreux avantages, comme l’accès au service EA Play, des remises sur le prix des jeux et des bonus gratuits.

Combien coûte la Xbox Series S ?

Ce n’est pas parce qu’il faut retourner au travail ou sur les bancs de la fac qu’il ne faut plus s’amuser. Dans cette optique, Micromania offre une remise sur la Xbox Series S, qui passe à 269,99 euros au lieu de 299,99 euros.

La Xbox Series S est également disponible dans le programme Xbox All Access de Microsoft. Ce service vous permet de profiter d’une console neuve et d’un abonnement au Xbox Game Pass contre une rétribution mensuelle. Celle-ci est aussi en promotion puisqu’elle s’élève à 23,74 euros par mois contre 24,99 euros en temps normal. Un engagement de 24 mois est demandé. Le Xbox All Access est un crédit à taux 0 %, qu’il faut être majeur et qu’il faut vérifier ses capacités financières avant de s’engager.