Le Xbox Game Pass en octobre fait le plein de jeux disponibles dès leur lancement. En premier lieu, A Plague Tale Requiem est particulièrement attendu.

Les jeux qui arrivent dans le Game Pass en octobre 2022

Voici la liste des jeux ajoutés par Microsoft pour ce mois d’octobre.

Chivalry 2 (Cloud, console et PC)

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 octobre

The Walking Dead The Complete First Season (PC) – 6 octobre

The Walking Dead Season Two (PC) – 6 octobre

Costume Quest (Cloud et console) – 11 octobre

Eville (Console et PC) – 11 octobre

Dyson Sphere Program (PC) – 13 octobre

Scorn (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 14 octobre

A Plague Tale Requiem (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 18 octobre

Les sorties les plus attendues de ce mois d’octobre sont sans aucun doute A Plague Tale Requiem et Scorn. Dans les deux cas, il s’agit de jeux ne sortant pas sur les Xbox One, qui devraient donc mettre à l’honneur les machines les plus récentes. Ils seront tous les deux proposés dans le catalogue de Microsoft dès leur lancement commercial.

La surprise se situe peut-être du côté de l’arrivée des deux premières saisons du jeu narratif The Walking Dead dans le PC Game Pass.

Les jeux qui quittent le Game Pass

Les jeux suivants ne seront plus disponibles dans le catalogue à partir du 15 octobre 2022.

Bloodroots (Cloud, Console & PC)

Echo Generation (Cloud, Console & PC)

Into The Pit (Cloud, Console & PC)

Ring of Pain (Cloud, Console & PC)

Sable (Cloud, Console & PC)

The Good Life (Cloud, Console & PC)

