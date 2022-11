Xbox Game Pass : la liste des jeux ajoutés en novembre 2022

Microsoft propose une belle liste de jeux pour le mois de novembre dans son Xbox Game Pass dont l'excellent récent Return to Monkey Island qui a fait l'unanimité des critiques.

Le mois de novembre est marqué par la sortie d’un jeu first party Microsoft dans le Xbox Game Pass, c’est-à-dire un jeu développé par l’un de ses nombreux studios. Un fait assez rare en 2022, de l’aveu même de Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming.

Les jeux ajoutés en novembre 2022

Voici la liste des jeux ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass en novembre 2022.

The Legend of Tianding (cloud, console et PC)

The Walking Dead : A new Frontier – The Complete Season (PC)

The Walking Dead : Michonne – The Complete Season (PC)

Ghost Song (cloud, console et PC) – 3 novembre

Football Manager 2023 (PC) – 8 novembre

Football Manager 2023 Console (cloud, console et PC) – 8 novembre

Return to Monkey Island (cloud, console et PC) – 8 novembre

Vampire Survivors (console) – 10 novembre

Pentiment (cloud, console et PC) – 15 novembre

Somerville (console et PC) – 15 novembre

C’est une grosse liste de jeux que propose Microsoft pour ce mois de novembre. On peut mettre un coup de projecteur sur Return to Monkey Island sorti en septembre 2022 et plutôt acclamé par la critique. Il marque un beau retour à la série mythique d’aventures de Ron Gilbert sous une direction artistique moderne et léchée.

Vous serez peut-être surpris de voir deux fois Football Manager 2023 sur PC. Bien qu’elle sorte également sur le PC Game Pass, la version « console » du jeu est en fait une version simplifiée de ce qui est proposé par Sega sur PC. Microsoft laisse le choix aux joueurs de la version qu’ils préfèrent.

Pentiment est le prochain jeu du studio Obsidian, un des Xbox Game Studios. Il n’a pas l’envergure d’un God of War Ragnarok, mais devrait proposer une enquête rigolote à suivre à travers le regard d’un personnage du Moyen Âge. Nous l’avions découvert à la Gamescom.

Il faut également mentionner la sortie sur console de l’un des jeux de l’année, Vampire Survivors. Attention, il s’agit d’un jeu extrêmement fun et addictif dont il sera difficile de décrocher.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass

Les deux versions de Football Manager 2022 ne seront plus disponibles à partir du 8 novembre. Elles seront remplacées le même jour par les versions 2023 du même jeu.

À partir du 15 novembre, d’autres jeux quittent le catalogue :

Art of Rally (cloud, console et PC)

Fae Tactics (cloud, console et PC)

Next Space Rebel (cloud, console et PC)

One Step from Eden (cloud, console et PC)

Supraland (cloud, console et PC)

