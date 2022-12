Microsoft ajoute beaucoup de jeux au Xbox Game Pass en décembre 2022 pour accompagner tous les joueurs pendant les fêtes de fin d'année. Au programme Star Wars et le jeu High on Life par les créateurs de Rick et Morty.

Les fêtes de fin d’année sont une période cruciale pour les marques, en particulier dans le jeu vidéo. Microsoft veut assurer une fin d’année en fanfare avec quelques beaux ajouts au catalogue du Xbox Game Pass.

Les jeux ajoutés en décembre 2022

Eastward (Cloud, Console et PC)

The Walking Dead: L’Ultime Saison (Cloud, Console et PC)

Totally Reliable Delivery Service (PC)

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (Cloud, Console et PC) – 6 décembre

Hello Neighbor 2 (Cloud, Console et PC) – 6 décembre

Chained Echoes (Cloud, Console et PC) – 8 décembre

Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8 décembre

High On Life (Cloud, Console et PC) – 13 décembre

Potion Craft (Console et PC) – 13 décembre

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console et PC) – 15 décembre

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console et PC) – 15 décembre

Dans cette sélection, il faut absolument essayer Eastward, l’une des pépites indés de la fin de l’année 2021 sortie à l’origine sur Nintendo Switch et PC. La patte graphique très particulière et les éléments de gameplay RPG en ont convaincu plus d’un.

Pour un public plus familial, c’est sans doute LEGO Star Wars : La Saga Skywalker qui va attirer les regards. Comme son nom l’indique, cette nouvelle adaptation en logo reprend la trame des neuf films de la saga Star Wars dans un jeu très généreux en contenu et bourré d’humour.

High On Life est un jeu créé par Justin Roiland, le co-créateur de Rick & Morty qui prête aussi sa voix à Morty et aux personnages du jeu. À l’origine, le jeu devait sortir sur Google Stadia d’après plusieurs sources, mais la fin du service a mené Microsoft a récupéré les droits de publication pour en faire une exclusivité de cette fin d’année. Un jeu à l’écriture atypique et loufoque qui pourrait diviser les joueurs.

