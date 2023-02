Windows 11 : une nouveauté délicieuse arrive pour l’Explorateur de fichiers

La gestion des onglets de l'Explorateur de fichiers va devenir plus agréable. Avec la dernière build de Windows 11, il est maintenant possible de créer très facilement une nouvelle fenêtre à partir d'un onglet. Une petite modification très pertinente, inspirée par le Finder de macOS.

Introduite en ce début février, la nouvelle build de Windows 11 (25290), apporte quelques changements d’interface intéressants sur le système d’exploitation de Microsoft. Au-delà d’un petit ajout pour le menu démarrer (de nouveaux badges sur l’icône de profil pour notifier l’utilisateur quand une intervention est requise), et de la correction de plusieurs bugs, cette preview permet aussi et surtout de déployer une meilleure gestion des onglets pour l’Explorateur de fichiers.

Ce changement, attendu de pied ferme, devrait améliorer l’expérience, tout en réduisant les problèmes d’interface et de performances rencontrés jusqu’à présent avec les dernières versions de l’Explorateur de fichiers. L’idée est aussi de rendre l’utilisation des onglets plus ludique et intuitive grâce à une nouvelle fonction.

Cette nouvelle fonction n’est autre que la possibilité de créer une nouvelle fenêtre à partir d’un onglet que l’on déplace hors de sa fenêtre initiale. Une manipulation assez basique (un « cliquer / déposer » suffit), et qui existe depuis longtemps sur macOS, mais qui n’était pas encore disponible sur Windows sous cette forme. Avec la dernière build de Windows 11, Microsoft permet aussi de déplacer plus facilement un onglet au sein de l’Explorateur de fichiers, qui va donc gagner en souplesse.

Build 25290 includes a neat new hidden feature letting you drag a tab in File Explorer out of one window to open it in its own new window!

vivetool /enable /id:39661369 pic.twitter.com/qMkUs7bj1j

— PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) February 1, 2023