Windows 11 : le tout nouvel explorateur de fichiers se dévoile

L'explorateur de fichiers de Windows 11 va avoir le droit à une refonte dans les mois à venir. Microsoft a commencé a discrètement teasé le nouveau design.

On sait depuis plusieurs mois que l’explorateur de fichiers de Windows 11 va enfin abandonner son design hérité d’anciennes versions de Windows pour quelque chose de plus moderne. Ces plans sont désormais en train de se concrétiser avec une petite annonce de la part de Microsoft.

La firme a en effet présenté lors d’une vidéo en ligne ses travaux sur l’utilisation de WinAppSDK avec l’explorateur de fichier. En d’autres termes, l’utilisation des nouveaux outils de développement de Windows 11 pour créer un explorateur de fichier moderne, capable de mieux intégrer les fonctions du système.

Des changements dans le design

Si l’apparence de l’explorateur de fichiers ne semble pas changer radicalement, on peut tout de même noter quelques changements.

On voit, par exemple, que le volet de détail concernant « Ce PC » propose désormais des actions et des informations sur l’activité récente.

En utilisant de plus en plus ses propres outils de développement moderne pour Windows, Microsoft se force aussi à améliorer leurs performances. Pendant longtemps, les applications qui proposaient une interface moderne avec Windows 8 ou Windows 10 souffraient de bugs ou de problèmes de performance en comparaison de leurs équivalents utilisant des librairies bien classiques et éprouvées.

L’un des objectifs de Microsoft avec Windows 11 est d’harmoniser l’expérience utilisateur. Ce genre de changement devrait largement y contribuer. Il est temps pour Windows de faire disparaitre les traces de versions du système remontant à plusieurs dizaines d’années.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.