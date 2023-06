Pour vous empêcher de télécharger Chrome, Microsoft a fait une fausse réponse de Bing Chat

Microsoft a usé d'une nouvelle stratégie pour vous décourager de télécharger Chrome depuis son navigateur Edge. Dans les résultats de recherche de Bing, une fausse réponse de Bing Chat, prétendument générée avec de l'intelligence artificielle, vantait les louanges d'Edge.

Vous le connaissez peut-être, ce moment où vous avez un nouveau PC sous Windows 11. Au début, il faut le configurer, télécharger les logiciels qu’on utilise, etc. L’étape qui se fait beaucoup, c’est de télécharger un autre navigateur web, pour ne pas utiliser Edge, celui par défaut. Le plus utilisé dans le monde et de loin, c’est Google Chrome. C’est pourquoi il est dans l’intérêt de l’éditeur de décourager ses clients à passer à Chrome. Et en la matière, Microsoft est un champion : il a récemment récidivé de manière assez discrète.

Un faux Bing Chat pour vous décourager de télécharger Chrome

L’histoire a été contée par le journaliste de The Verge Sean Hollister, vivant ce que nous venons de décrire. Alors qu’il entrait « chrome » dans Bing, il a été accueilli par un encart de Bing Chat, recherchant « articles d’actualité à propos des fonctionnalités de Bing ». Suite à la publication de son article, Microsoft a retiré cette fenêtre de Bing Chat.

Mais selon le journaliste, il ne s’agissait par réellement d’une réponse générée automatiquement par GPT-4. Plusieurs indices laissent à penser cela. Tout d’abord, l’emplacement de l’encart : au lieu d’être sur le côté droit, près des réponses, il était tout en haut, avant même les différents résultats de recherche. Aussi, si les sources sont mentionnées, aucun lien ne renvoyait vers elles. L’intérêt pour Microsoft était de faire la promotion de Bing Chat : comme l’outil n’est disponible que sur Edge, cela faisait indirectement la publicité de son navigateur. Un élément différenciant qui n’en sera bientôt plus un : Bing Chat va arriver sur les autres navigateurs, y compris sur Chrome.

Le média The Verge a pu avoir une réponse de la part de Microsoft, via le directeur marketing produit de l’entreprise Jason Fischel. Il déclare que la firme expérimente régulièrement de nouvelles fonctionnalités et qu’elles peuvent être brèves et ne pas refléter l’expérience utilisateur finale.

L’autre stratégie de Microsoft pour faire la promotion d’Edge

Ce n’est pas la seule manière de faire de Microsoft pour rebuter ceux qui veulent abandonner son navigateur web au profit de celui de Google. Depuis longtemps, il existe une bannière lorsque vous entrez « chrome » ou « télécharger chrome » dans Bing. Ironie du sort, cette bannière est même présente lorsque vous faites cette recherche… depuis Chrome.

On peut y lire qu’« il n’est pas nécessaire de télécharger un nouveau navigateur web ». Microsoft y revendique « une expérience web rapide, sécurisée et moderne qui peut vous aider à gagner du temps et de l’argent. » Plus généralement, ce test de Microsoft avec Bing Chat pose encore de nouvelles questions en matière de concurrence déloyale et de manipulation de l’intelligence artificielle.

