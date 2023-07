Xbox : Microsoft déploie un outil pour effrayer les joueurs toxiques

Microsoft est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité sur ses Xbox One et Xbox Series. Cette dernière permet de signaler facilement un échange audio déplacé, avec enregistrement à l'appui.

Microsoft continue d’enrichir les outils mis à la disposition des joueuses et des joueurs victimes de harcèlement en ligne, de comportements toxiques de la part d’autres membres de la communauté, ou simplement témoins de propos déplacés tenus en ligne. Dans un billet de blog partagé ce 12 juillet, la firme annonce ainsi la mise en place d’un nouveau système permettant de signaler, capture à l’appui, les échanges inappropriés et / ou choquants tenus sur le chat vocal. Actuellement en cours de déploiement, cette mesure concerne autant les Xbox Series S | X que les Xbox One.

D’après Dave McCarthy, l’un des cadres de la branche Xbox, cette fonctionnalité permet, en résumé, de « capturer et signaler les activités vocales inappropriées dans n’importe quel jeu multijoueur avec chat vocal dans les jeux sur Xbox Series X|S et Xbox One ».

Dénoncer les joueurs toxiques devient plus facile

On apprend en outre que cette nouveauté concernera progressivement plusieurs milliers de jeux offrant le chat vocal en multijoueurs… et qu’elle est aussi valable sur les titres Xbox 360 rétrocompatibles concernés.

Si l’on rentre plus dans le détail, cette fonction permet de capturer un clip vidéo d’une minute comprenant des sons, en jeu, qu’ils jugent inappropriés ou contrevenant aux règles communautaires de Xbox. Ledit clip sera par la suite soumis aux équipes de modération Xbox, qui l’examineront afin de déterminer s’il convient d’agir ou non. La personne responsable du signalement, elle, sera informée de la décision des services Xbox en fin de processus.

Notons en outre que Microsoft fait plutôt bien les choses : les joueurs ayant enregistré un extrait litigieux ne seront pas contraints de le soumettre aux services de modération aussitôt. Le clip restera en effet sur la console pendant 24 heures avant d’être supprimé automatiquement. De quoi laisser le temps de la réflexion.

« Grâce au signalement vocal réactif, Xbox continue d’aider les joueurs à se sentir protégés. En donnant aux joueurs des outils faciles à utiliser, on favorise la cohésion, tout en améliorant la santé [mentale] de la communauté des joueurs sur Xbox », commente pour sa part Stephen Balkam, CEO du Family Online Safety Institute, dans le billet partagé par Microsoft.

Au travers de cette mesure, la firme se met par ailleurs au niveau de certains concurrents, comme Sony ou encore Riot Games (éditeur de Valorant), qui ont également déployé un dispositif de signalement similaire pour le chat vocal de leurs services en ligne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.