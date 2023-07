Bonjour Xbox Game Pass Core, au revoir Xbox Live Gold ? prix et détail d’un nouvel abonnement en rumeur

Microsoft préparerait le remplacement dès le 9 septembre 2023 du Xbox Live Gold par le Xbox Game Pass Core, un nouvel abonnement.

Nous écrivons sur Frandroid depuis plusieurs années que Microsoft propose tout à la fois le meilleur abonnement de jeu vidéo avec le Xbox Game Pass, et le pire avec le Xbox Live Gold.

Cet abonnement historique de Xbox rapporte gros, mais semble complètement anachronique en 2023. Il permet d’accéder aux serveurs Xbox Live depuis une console Xbox, un accès qui est gratuit si vous jouez depuis une console concurrente, un PC, un smartphone ou en cloud gaming. Il permet aussi d’accéder à des jeux chaque mois, à l’image du PlayStation Plus, mais ça fait bien longtemps que Microsoft n’y propose plus de titres intéressants.

Après 21 ans sur le marché, le Xbox Live Gold serait enfin amené à disparaitre avant la fin de l’année. Une rumeur prédit l’arrivée du Xbox Game Pass Core dès le 9 septembre 2023 pour le remplacer et simplifier la gamme de services Xbox. Le nom désigne une volonté de proposer un prix plus accessible, à l’image de la Xbox 360 Core en son temps.

Un mini Game Pass

Ce nouvel abonnement serait proposé à 9,99 euros par mois, c’est-à-dire le même prix mensuel que le Xbox Live Gold actuel. Il était possible de baisser la facture en souscrivant d’un coup à plusieurs mois, jusqu’à 12 mois pour 60 euros. La rumeur ne dit pas si cette option sera conservée. Microsoft ne propose pas des prix dégressifs pour le Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass Core reprendrait certains avantages du Xbox Live Gold actuel comme la possibilité de jouer en ligne sur le Xbox Live ou les réductions sur le Xbox Store. Game Pass oblige, les abonnés auraient également le droit à un petit catalogue de jeux.

Comme certains bruits de couloir l’évoquaient, il s’agirait d’un catalogue comprenant essentiellement des jeux développés par les studios Microsoft sur lesquels la firme a donc tous les droits. Voici la liste des jeux qui seraient proposés au lancement :

Among Us ;

Descenders ;

Dishonored 2 ;

DOOM Eternal ;

Fable Anniversary ;

Fallout 4 ;

Fallout 76 ;

Forza Horizon 4 ;

Gears 5 ;

Grounded ;

Halo 5: Guardians ;

Halo Wars 2 ;

Hellblade: Senua’s Sacrifice ;

Human Fall Flat ;

INSIDE ;

Ori and the Will of the Wisps ;

Psychonauts 2 ;

State of Decay 2 ;

Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

La firme souhaiterait tout de même faire grossir son catalogue au cours des prochains mois. Les jeux « offerts » dans le cadre du Xbox Live Gold et enregistrés sur le compte Xbox seraient toujours accessibles, mais l’offre ne comprendrait plus l’ajout de nouveaux jeux Live Gold. Les abonnés au Xbox Live Gold seraient basculés automatiquement sur le Xbox Game Pass Core.

Un détail qui chagrine

Sur le papier, la rumeur semble très crédible. C’est cohérent avec la stratégie de Microsoft, attendu par les analystes depuis longtemps et elle est accompagnée d’images d’illustration qui correspondent aux codes de la firme. L’augmentation du prix du Xbox Game Pass a également crée un espace pour ce nouvel abonnement. La rumeur mentionne Windows Central comme source, mais le lien pointe vers une page manquante au moment où cet article est écrit.

On est toutefois chagriné par un élément qui paraît étrange. Dans le tableau comparatif partagé pour cette rumeur, on peut voir que l’accès au jeu en ligne est seulement intégré au Xbox Game Pass Core et au Xbox Game Pass Ultimate.

C’est logique si l’on réfléchit en remplacement du Xbox Live Gold, mais cela paraît étrange pour un nouvel abonné. Cela signifie que pour s’abonner au Xbox Game Pass complet et avoir accès au jeu en ligne, il faut souscrire à deux abonnements Xbox Game Pass différents : la version core et la version console. Microsoft recommandera probablement de passer à la version Ultimate. Mais il est étrange de ne pas avoir intégré le jeu en ligne dans le Xbox Game Pass Console.

Une chose est sûr, si Microsoft intègre Diablo IV ou Call of Duty à cet abonnement Core tourné vers le multijoueurs, la firme pourrait récolter gros en abonnements.

