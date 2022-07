Le Xbox Live Gold perd encore en intérêt, le nombre de jeux offerts va baisser

Microsoft annonce qu'il n'offrira plus de jeux Xbox 360 dans ses différents abonnements, que ce soit le Xbox Live Gold ou le Xbox Game Pass Ultimate. De quoi rendre ce premier encore moins intéressant qu'avant.

Du fait d’une mauvaise communication et d’un abonnement délaissé, le Xbox Live Gold devient de moins en moins intéressant, surtout face à un Xbox Game Pass Ultimate alléchant. Le clou est enfoncé de la part de Microsoft, puisque l’abonnement n’offrira plus de jeux Xbox 360 d’ici quelques mois.

La fin des jeux Xbox 360 avec Games with Gold

Xbox a envoyé ce 5 juillet un email à ses abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate, que nous avons également reçu :

« À compter du 1er octobre 2022, les titres Xbox 360 ne seront plus inclus dans les jeux mensuels offerts aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold via les Jeux du Gold. Notre capacité à proposer des jeux Xbox 360 dans le catalogue a atteint sa limite. Cependant, les Jeux du Gold continueront de proposer chaque mois des titres Xbox One passionnants assortis d’économies exclusives. Cela n’aura aucune incidence sur les jeux Xbox 360 que vous avez téléchargés avant octobre 2022. Tous les titres Xbox 360 échangés via les Jeux du Gold avant cette date seront conservés sur votre compte Xbox, que vous poursuiviez ou non votre abonnement. »

Deux jeux en moins pour le Games with Gold

Ce que Microsoft ne dit pas clairement, c’est que cela veut dire que le Xbox Games with Gold va perdre deux jeux par mois, sur un total de quatre jeux actuellement. De quoi réduire l’intérêt du Xbox Live Gold et plus généralement du Xbox Game Pass Ultimate. Rien n’indique en l’état qu’à la place, Microsoft offrira deux jeux Xbox One/Xbox Series en plus chaque mois pour compenser.

Cela alors même que Sony n’a pas touché aux jeux offerts chaque mois avec son abonnement PS Plus, même après sa refonte.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.