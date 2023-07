Activision Blizzard et Microsoft repoussent la date limite de leur fusion : le feuilleton continue

Face à l'expiration de l'engagement du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ce mercredi 19 juillet, les deux firmes annoncent des prolongations. Elles se laissent désormais jusqu'au mois d'octobre pour finir de convaincre les autorités britanniques.

Le bout du tunnel est en vue pour le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Après l’échec de la FTC à convaincre un juge fédéral de bloquer le processus aux États-Unis, le Royaume-Uni est désormais le dernier frein empêchant les deux entreprises de fusionner. Malgré les manœuvres accélérées entreprises, ce dernier frein n’a pas pu être levé avant le 17 juillet 2023, date limite de l’engagement entre les deux sociétés.

À partir de cette date, Activision était libre de quitter le processus de fusion, ce qui aurait entrainé des frais de 3 milliards de dollars de la part de Microsoft. Ce dernier a donc négocié avec Activision pour prolonger le contrat. Les deux sociétés ont annoncé aujourd’hui une prolongation jusqu’au 18 octobre 2023.

La réussite du rachat est de plus en plus certaine

Désormais, Microsoft risque une facture de 3,5 milliards de dollars si le rachat échoue entre le 29 août et le 15 septembre, et de 4,5 milliards de dollars s’il échoue entre le 15 septembre et le 18 octobre 2023. Mais c’est un risque dorénavant très réduit auquel font face Microsoft et Activision.

Le rachat a été validé dans la plupart des territoires comme l’Union européenne, la Chine et le Japon. Aux États-Unis, Microsoft et Activision doivent à ce stade toujours faire face à une procédure d’appel de la part de la FTC, et un second procès au tribunal administratif, toujours par une attaque de la FTC, l’autorité de la concurrence américaine. Dans le premier cas, il est estimé que la procédure aura peu de chance d’aboutir positivement pour la FTC, alors que le second ne devrait avoir le droit à un verdict qu’en 2024. Seulement voilà, la procédure devant le tribunal administratif n’est pas suspensive pour le rachat. Autrement dit, Microsoft et Activision n’auront pas à attendre 2024 pour entamer la fusion.

Concernant le Royaume-Uni, l’autorité de la concurrence, la CMA, a rendu un avis défavorable en avril. Une décision bloquante pour le rachat. Cependant, Microsoft devrait proposer un nouveau dossier avec des compromis susceptibles d’être acceptés par la CMA. Cette dernière s’est donnée jusqu’à la fin du mois d’août pour rendre son nouvel avis dans une procédure accélérée. La procédure d’appel lancé par Microsoft et Activision concernant le premier avis est en pause en attendant cette seconde évaluation. D’après le média Bloomberg, Microsoft aurait consenti à céder les droits de distribution de ses jeux vidéo pour le marché du cloud gaming. Rappelons que c’est ce marché émergent du cloud gaming et le poids potentiel du groupe Microsoft Activision qui étaient source de craintes pour la CMA.

Autrement dit, si le contrait de rachat couvre désormais jusqu’au mois d’octobre 2023, Microsoft et Activision devraient vraisemblablement pouvoir entreprendre leur fusion avant la fin du mois d’août, dès que la CMA aura donné son feu vert. On imagine que la firme de Redmond aimerait conclure son acquisition avant la Gamescom, le plus gros salon du jeu vidéo au monde, qui aura lieu du 23 au 27 août en Allemagne.

